Bombazo Millonario: River cerró a Nicolás Otamendi para el segundo semestre

El defensor central dejará Benfica tras el Mundial y se convertirá en el primer refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet. Firmará contrato hasta diciembre de 2027.

Hoy 14:28

River Plate dio uno de los grandes golpes del mercado de pases y llegó a un acuerdo total con Nicolás Otamendi, quien se transformará en el primer refuerzo del equipo para la ventana invernal. El defensor central, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, arribará al club una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

El zaguero de 38 años llegará en condición de libre luego de finalizar su vínculo con Benfica, club en el que disputó seis temporadas y se convirtió en referente absoluto. Según trascendió, el defensor firmará contrato con River hasta diciembre de 2027 y la intención es sellar el acuerdo formal antes de que viaje con la Selección a Estados Unidos.

De esta manera, se concretará uno de los grandes sueños futbolísticos de Otamendi, reconocido hincha del Millonario desde su infancia. Después de una extensa carrera en Europa, el defensor decidió regresar al país para vestir por primera vez la camiseta de River y cerrar su trayectoria en el club de sus amores.

Durante su paso por Benfica, el oriundo de El Talar disputó 281 partidos y convirtió 18 goles. Además, dejó una huella importante tanto dentro como fuera de la cancha gracias a su liderazgo y experiencia. En Europa también jugó en Porto y Manchester City, acumulando un total de 22 títulos oficiales entre los tres clubes.

La despedida del conjunto portugués estuvo cargada de reconocimiento. A través de un comunicado oficial, Benfica destacó la trayectoria del argentino y lo definió como “un ejemplo de pasión, dedicación, competitividad, liderazgo y profesionalismo”. Incluso José Mourinho, su entrenador en las últimas temporadas, respaldó públicamente la decisión del futbolista de regresar a la Argentina.

Con su llegada, Otamendi se convertirá además en el quinto campeón del mundo del actual plantel de River, que ya cuenta con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. La incorporación representa también el primer gran refuerzo de la era de Eduardo Coudet, quien asumió como entrenador luego del cierre del último mercado.

La confirmación del acuerdo se da en una semana determinante para el conjunto de Núñez. El próximo domingo, River disputará la final del Torneo Apertura frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, mientras que el miércoles 27 cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Blooming, buscando asegurar el primer puesto de la zona.