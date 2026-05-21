“Una juventud movilizada es muy útil”: Elías Suárez habló con Diario Panorama desde Smart City Expo 2026

El gobernador recorrió el Fórum durante la segunda jornada del evento internacional y destacó el valor federal de que Santiago del Estero sea sede de Smart City Expo 2026, además de dejar un mensaje dirigido a los jóvenes santiagueños.

Hoy 14:23

Por Álvaro Cortez | Fotografía: Rocío Bravo | Video: Macarena Navarro

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En el marco de la segunda jornada de Smart City Expo Santiago del Estero 2026, el gobernador Elías Suárez recorrió el Fórum Centro de Convenciones y destacó la importancia de que la provincia sea sede de uno de los eventos internacionales más importantes vinculados a innovación, tecnología y ciudades inteligentes.

En diálogo con Diario Panorama, el mandatario provincial aseguró que la realización del evento posiciona a Santiago del Estero en un lugar de relevancia dentro del escenario tecnológico y científico.

“Un evento de esta naturaleza, de esta calidad de expositores y de esta calidad de muestra, sin duda pone a Santiago del Estero a la vanguardia en temas tan importantes como la ciencia, la tecnología y la innovación”, expresó.

En ese sentido, remarcó el orgullo que representa para la provincia formar parte del circuito internacional de Smart City Expo.

“Desde Santiago del Estero tenemos que sentirnos muy orgullosos porque podemos hacerlo. Somos una provincia que trata de superarse día a día”, afirmó.

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Suárez también hizo referencia al crecimiento y consolidación del evento en territorio santiagueño, especialmente ahora desde su rol como gobernador, luego de haber participado anteriormente en la organización como jefe de Gabinete.

“La vivo con mucha intensidad porque durante las versiones anteriores también participé del armado. Hoy, desde este nuevo lugar, integramos un equipo de trabajo que busca que esto salga de la mejor manera posible”, señaló.

Elías Suárez con Diario Panorama

Durante la entrevista, el gobernador destacó especialmente el impacto que tiene la tecnología aplicada a la conectividad y a la gestión pública.

“Lo que más me atrae es la conectividad, poder transmitir datos y gestionarlos en tiempo real desde distintos lugares. Esa información es muy útil a la hora de gestionar y nos permite agilizar trámites y servicios”, explicó.

Además, detalló los avances alcanzados en materia de conectividad escolar en toda la provincia.

“Las escuelas están todas conectadas. Completamos el 100% de los establecimientos escolares conectados en Santiago del Estero”, indicó.

Según precisó, el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades para estudiantes de todos los puntos de la provincia, incluso en zonas rurales alejadas.

“Una escuela del interior, aunque tenga pocos alumnos y no tenga conexión eléctrica tradicional, puede conectarse mediante energía solar y brindarles a esos estudiantes los mismos derechos y posibilidades que tiene cualquier escuela de una gran ciudad”, sostuvo.

Sobre el cierre de la entrevista, Suárez dejó un mensaje dirigido a los jóvenes santiagueños que participan y recorren Smart City Expo.

“Fuerza, energía. Una juventud movilizada, pensando cómo tiene que ser el futuro, es muy útil para toda la provincia y para todos los santiagueños”, concluyó.