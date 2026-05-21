Coral Energía en Smart City: “El trabajo conjunto con el Estado santiagueño nos permite avanzar de una mejor manera”

En entrevista con Diario Panorama, Natalia Del Cogliano valoró el acompañamiento del Gobierno de Santiago del Estero y resaltó las inversiones que la empresa realiza en energías renovables en la provincia.

Hoy 15:58

Coral Energía, empresa perteneciente al Grupo Corven, tuvo una destacada participación en la quinta edición de Smart City Santiago del Estero, donde presentó sus proyectos vinculados al desarrollo energético sostenible y reafirmó su compromiso con la provincia.

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En entrevista con Diario Panorama, Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales de la firma, expresó la satisfacción de la empresa por volver a formar parte del encuentro. “Estamos muy contentos de volver a Smart City. Estamos desde sus orígenes en esta quinta edición y nos sentimos como en casa”, señaló.

La representante de Coral Energía destacó además que actualmente la compañía se encuentra construyendo dos parques solares en Santiago del Estero, uno en Añatuya y otro en Bandera, que en conjunto alcanzarán una capacidad de 30 megavatios.

“Esperamos poder seguir trabajando con la provincia en más proyectos de energía. Smart City es un evento espectacular y nos permitió mostrar lo que hacemos junto a otras empresas del Grupo Corven, que también estuvieron presentes compartiendo sus proyectos y oportunidades de desarrollo en Santiago del Estero y en todo el país”, sostuvo.

Coral Energía se dedica desde 2016 al desarrollo de proyectos de generación solar, eólica e hidroeléctrica, apostando a la transición energética y a la reducción de la huella de carbono. Actualmente tiene presencia en seis provincias argentinas y busca continuar ampliando su alcance con energías limpias y renovables.

En ese sentido, Del Cogliano remarcó que la empresa entiende a la energía “como un vector de desarrollo”, tanto para el crecimiento productivo como para las comunidades. “Compartimos esa mirada con el Gobierno de la provincia y eso nos permitió trabajar de manera articulada para garantizar una mejor producción energética para todos los santiagueños”, afirmó.

Asimismo, indicó que la firma ya invierte alrededor de 20 millones de dólares en Santiago del Estero y destacó el diálogo permanente con las autoridades provinciales. “Somos una empresa privada, pero producimos energía y desarrollamos obras, por eso el trabajo conjunto con el Estado es fundamental. Estamos muy conformes y creemos que ese vínculo nos permite avanzar de una mejor manera”, agregó.

Finalmente, desde Coral Energía señalaron que el objetivo es continuar consolidándose como socios estratégicos del desarrollo inteligente de las ciudades, promoviendo infraestructura energética sustentable y acompañando el crecimiento de las comunidades.