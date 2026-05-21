El FMI analiza la segunda revisión del acuerdo con Argentina y podría destrabar US$1.000 millones

El Gobierno confirmó que el directorio del organismo internacional tratará este jueves la evaluación del programa económico argentino. También destacaron nuevas fuentes de financiamiento internacional.

Hoy 15:52

El Gobierno nacional confirmó este jueves que el directorio del Fondo Monetario Internacional analizará la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, paso clave para habilitar un desembolso de aproximadamente US$1.000 millones.

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La novedad fue comunicada por el vocero del viceministro de Economía, José Luis Deza, durante una transmisión del medio El Cronista, donde aseguró que la revisión ya cuenta con un entendimiento técnico alcanzado desde mediados de abril.

Según explicó el funcionario, el tratamiento en el directorio del FMI representa una instancia decisiva para avanzar con la liberación de nuevos fondos destinados a fortalecer el programa económico argentino.

En ese marco, Deza sostuvo que el país atraviesa una etapa en la que comienzan a abrirse nuevas alternativas de financiamiento internacional. “El programa económico argentino lo está viendo todo el mundo”, afirmó el funcionario al destacar el interés de organismos multilaterales y mercados internacionales.

Asimismo, indicó que el Banco Mundial y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones otorgarán una garantía por US$2.000 millones, aunque aclaró que todavía resta la aprobación formal de los respectivos directorios.

Desde el Ministerio de Economía consideran que estos respaldos financieros pueden aportar mayor estabilidad y previsibilidad al esquema económico diseñado por la administración nacional.

Por otra parte, Deza reveló que el Gobierno ya trabaja en la planificación financiera correspondiente a 2027. En ese sentido, explicó que el objetivo oficial es construir un escenario de mayor tranquilidad económica y contar con reservas suficientes para afrontar compromisos futuros.

La intención del Ejecutivo es llegar a los próximos años “con un colchón”, en referencia a la necesidad de fortalecer la capacidad financiera del país frente a eventuales tensiones económicas o compromisos de deuda.