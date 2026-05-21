Jujuy incauta más de 500 dosis de droga en operativos recientes

En una semana, la Policía de Jujuy incautó más de 500 dosis de droga, incluyendo cocaína y marihuana, con cinco detenidos en diversos operativos.

Hoy 14:18

En un esfuerzo significativo contra el narcotráfico, la Policía de Jujuy ha incautado más de 500 dosis de estupefacientes durante la última semana. Esta operación, que se llevó a cabo entre el 8 y el 14 de este mes, resultó en la detención de cinco personas involucradas en actividades de narcomenudeo.

La información fue proporcionada por la Dirección General de Narcotráfico de la provincia, que destacó la colaboración con la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación. Este trabajo conjunto ha sido crucial para llevar a cabo los 16 procedimientos realizados en varios puntos de la provincia.

En total, se secuestraron 88 dosis de cocaína y/o pasta base, equivalentes a 17,2 gramos, así como 455 dosis de marihuana, que suman 90,7 gramos. Además de las drogas, se confiscó dinero, teléfonos celulares, una balanza de precisión, y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Los operativos incluyeron controles preventivos en la vía pública y allananientos en puntos de venta de drogas. Estas acciones se llevaron a cabo en la capital provincial, así como en barrios como Alto Comedero y en las ciudades de Libertador General San Martín, Perico, Monterrico, San Pedro y Humahuaca.

Los esfuerzos de la Policía de Jujuy han sido reconocidos por su compromiso sostenido en la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo así la seguridad en toda la provincia. Este trabajo coordinado junto a distintas áreas de Seguridad y Justicia refleja la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra el crimen organizado.

Las autoridades han reafirmado que estas acciones no solo buscan la incautación de drogas, sino también la prevención del delito y la protección de la comunidad. La lucha contra el narcotráfico en Jujuy continúa siendo una prioridad para todas las fuerzas involucradas.