Así será la venta de entradas para el duelo entre Quimsa vs. Boca por las semis de la Liga Nacional

La Fusión recibirá al Xeneize este sábado 23 en el Estadio Ciudad y ya dio a conocer cómo será el expendio de tickets para uno de los cruces más esperados de los playoffs.

Hoy 12:57

Quimsa ya vive la previa de una nueva serie decisiva en la Liga Nacional de Básquet y este jueves confirmó todos los detalles sobre la venta de entradas para las semifinales frente a Boca Juniors, que comenzarán este sábado 23 en el Estadio Ciudad.

El primer día de venta será este viernes 22 y estará dividido en dos etapas. Durante la mañana, únicamente podrán adquirir sus tickets los abonados del club, mientras que por la tarde se habilitará el expendio para el público en general. La venta se realizará en la boletería de la institución.

Los horarios de atención de secretaría serán de 9:00 a 12:30 por la mañana y de 18:00 a 20:30 en el turno tarde. Desde el club esperan una gran convocatoria para una serie que promete un marco espectacular en Santiago del Estero.

En cuanto a los valores, la dirigencia lanzó promociones especiales para quienes deseen adquirir entradas para los dos partidos de local de la serie. La Platea Este tendrá un valor de $30.000, con promo por dos juegos a $50.000. Por su parte, la Platea Oeste y Norte costará $25.000, mientras que el paquete para ambos encuentros será de $40.000.

Además, la Platea Este Alta tendrá un precio de $20.000, con una promoción de dos partidos por $30.000. El duelo entre Quimsa y Boca se jugará el sábado desde las 11:30 y marcará el inicio de una semifinal cargada de expectativa entre dos candidatos al título.

La Fusión buscará hacerse fuerte en casa y dar el primer golpe ante un rival histórico, en una serie que paralizará al básquet argentino.