Pablo Guiñazú asumió en Güemes y dirigió su primera práctica en la Isla: "Estamos con mucha ilusión”

Previo a la conferencia de prensa, el flamante entrenador del Gaucho tuvo su primer entrenamiento con el plantel de cara al resto de la Primera Nacional.

Hoy 20:00

Pablo Guiñazú ya comenzó oficialmente su ciclo como entrenador de Güemes y este miércoles brindó sus primeras declaraciones tras arribar a Santiago del Estero para ponerse al frente del plantel profesional.

El exmediocampista dejó en claro que el principal desafío será sacar al Gaucho del complicado momento futbolístico que atraviesa en la Primera Nacional y pidió unidad para revertir la situación.

“Venimos a sumar, conozco a los jugadores y los hemos estudiado. Lo más urgente es salir de la situación en la que está el club. El desafío es para todos, nadie viene a salvar a nadie, nos tenemos que unir. Con trabajo y responsabilidad vamos a poner a Güemes donde tiene que estar”, expresó el nuevo DT.

Además, Guiñazú explicó qué fue lo que lo sedujo del proyecto deportivo del conjunto santiagueño y aseguró que llega con mucha ilusión para afrontar este nuevo desafío en su carrera como entrenador.

“Me gustó el desafío y me interesa la categoría. Cuando vi el material del equipo me interesó mucho. Hay una mezcla de jugadores con experiencia y juventud, trataremos de ayudar individual y colectivamente. Estamos con mucha ilusión”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, el “Cholo” remarcó que todos los futbolistas arrancan desde cero y que las decisiones se tomarán exclusivamente en función del rendimiento y las necesidades del equipo.

“El análisis lo hacemos colectivo, uno analiza todo y todos arrancan de cero. Va a haber partidos que necesitemos una característica y en otros otra. Tenemos que tener un compromiso grande y cuando no te toca jugar hay que bancársela. A quien yo vea mejor va a jugar, el fútbol me lo enseñó así. Trataremos de estar iluminados en las decisiones para hacerle bien al club”, sostuvo.

Pensando en el debut del próximo fin de semana, Guiñazú valoró el tiempo de trabajo que tendrá junto al plantel antes del encuentro ante Patronato.

“Cuatro días son bastante. En otras ocasiones llegás un día y te toca dirigir al otro. Ya con la práctica de hoy, mañana y el viernes tenemos tiempo de ir conociendo la banda. Intentaremos pasarle nuestra idea rápido y después hablar poco y trabajar mucho. El trabajo te va sacando de esta situación y no tengo dudas de que lo vamos a conseguir”, aseguró.

Su cuerpo técnico estará integrado por Rodrigo Leppez como preparador físico, mientras que Daniel Pappalardo se desempeñará como ayudante de campo durante este nuevo ciclo en el Gaucho.