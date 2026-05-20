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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 13º
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En vivo: San Lorenzo visita a Santos con la mira puesta en la clasificación en la Sudamericana

El Ciclón juega este miércoles en Brasil por la quinta fecha del Grupo D. Los de Gustavo Álvarez lideran la zona y buscarán un triunfo clave para acercarse a los octavos de final.

Hoy 21:30

Santos y San Lorenzo se enfrentarán este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Urbano Caldeira por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino llega como líder de la zona y buscará una victoria que lo deje muy cerca de la clasificación a la próxima ronda.

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