Video: una mujer fue atropellada por su propio auto tras olvidar poner el freno de mano en Chubut

El dramático episodio ocurrió en Comodoro Rivadavia y quedó registrado por cámaras de seguridad. La conductora terminó debajo del vehículo, pero sufrió heridas leves.

Hoy 17:25

Una mujer protagonizó un impactante accidente en la ciudad de Comodoro Rivadavia luego de ser atropellada por su propio automóvil cuando intentaba reparar un desperfecto mecánico en plena vía pública. El hecho ocurrió este martes al mediodía sobre la avenida Julio Argentino Roca y fue captado por las cámaras de seguridad municipales.

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Según trascendió, la conductora había detenido su Renault negro sobre la avenida para reconectar un cable de batería que se había soltado. Con el motor encendido y el capot abierto, manipulaba la zona del motor cuando el vehículo comenzó a avanzar debido a que no tenía colocado el freno de mano.

La mujer fue empujada por el frente del auto, perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Las imágenes registraron cómo la rueda delantera izquierda le pasó por encima del pecho y luego también la rueda trasera del mismo lado atravesó su cuerpo mientras quedaba debajo del vehículo.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.06 y generó conmoción entre los automovilistas y peatones que circulaban por la zona. Un testigo alertó rápidamente a la Policía y a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a la víctima.

De acuerdo con el parte policial, la mujer sufrió una herida sangrante y fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional Víctor Sanguinetti. Allí le realizaron estudios médicos de alta complejidad que descartaron fracturas y lesiones internas graves, pese a la violencia del accidente.

Los médicos resolvieron mantenerla internada en observación para monitorear su evolución y tratar las lesiones superficiales, además del shock provocado por el dramático episodio.