“Señor, enciende nuestro corazón”: anuncian el Retiro Espiritual Getsemaní N° 32 en Santiago del Estero

En un contexto atravesado por el ritmo acelerado de la vida cotidiana, el Movimiento Getsemaní anunció la realización del Retiro Espiritual Getsemaní N° 32, una experiencia destinada a jóvenes y adultos mayores de 18 años que buscan un espacio de encuentro interior y renovación espiritual.

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Bajo el lema “Señor, enciende nuestro corazón, hasta que descanse en Ti”, la propuesta se desarrollará del 22 al 25 de mayo en la Posada Santo Domingo de Santiago Capital, un espacio especialmente elegido para propiciar días de oración, reflexión, fraternidad y acompañamiento espiritual.

Desde la organización señalaron que el retiro está pensado como una invitación a detener el ritmo diario y abrir un espacio de introspección personal, en el que cada participante pueda revisar su vida, fortalecer su fe y reencontrarse con sus emociones más profundas.

Una de las frases que acompaña esta edición resume el espíritu del encuentro: “¿Y si aquello que estás buscando… también te está buscando a vos?”, una consigna que interpela a quienes sienten la necesidad de un cambio interior o de un momento de pausa en medio de la rutina.

Asimismo, destacaron que no se trata únicamente de una actividad religiosa, sino de una experiencia humana y espiritual profunda, donde muchas personas encuentran paz, esperanza y un nuevo sentido para sus vidas.

El retiro es de carácter mixto y está abierto a toda persona mayor de 18 años que desee participar de esta experiencia de fe y reflexión.

Lugar: Posada Santo Domingo – Santiago Capital

Fecha: del 22 al 25 de mayo

Destinado a: mayores de 18 años

Informes e inscripciones:

Osvaldo: 3854720026

Lucrecia: 3855194569

La actividad es organizada por el Movimiento Getsemaní de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, que continúa impulsando espacios de acompañamiento espiritual y formación comunitaria.