La Banda fortalece la educación vial con jornadas en jardines municipales

El proyecto “Educación vial para una Banda en movimiento” continúa recorriendo instituciones educativas con propuestas lúdicas y charlas destinadas a niños, padres y tutores.

Hoy 17:43

La Municipalidad de La Banda continúa desarrollando durante mayo el proyecto de educación vial “Educación vial para una Banda en movimiento”, una iniciativa que busca promover la concientización y la formación ciudadana desde edades tempranas en los jardines de infantes municipales.

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En esta oportunidad, las actividades se realizaron en los jardines municipales N° 7 “Huahuitas”, N° 20 “Mundo Mágico”, N° 8 “Mi Pequeño Mundo” y N° 15 “Santa Rita”, donde niños y niñas participaron de diferentes propuestas recreativas y educativas vinculadas a la seguridad vial.

A través de juegos y dinámicas adaptadas para el nivel inicial, se trabajó sobre el respeto por el espacio público, la responsabilidad individual y la importancia de una convivencia segura en la vía pública, fomentando hábitos y conductas responsables desde la infancia.

Desde el área organizadora destacaron que este tipo de acciones permiten que los más pequeños se conviertan en agentes multiplicadores dentro de sus hogares, transmitiendo conocimientos y prácticas vinculadas a la educación vial a sus familias y contribuyendo a fortalecer la seguridad de toda la comunidad.

En el marco de las jornadas también se realizaron charlas dirigidas a padres y tutores encargados del traslado de los alumnos, donde se abordaron temas relacionados con conducción segura, prevención y responsabilidad vial.

Finalmente, remarcaron que estas propuestas forman parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal para seguir fortaleciendo la educación vial y generar una mayor conciencia ciudadana en toda la comunidad bandeña.