Bullrich presentó su declaración jurada y volvió a presionar por la transparencia patrimonial en el Gobierno

La senadora nacional adelantó la presentación ante la Oficina Anticorrupción, en medio de la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y en un clima de fuerte debate político.

Hoy 17:39

La senadora nacional Patricia Bullrich presentó este miércoles su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, adelantándose más de un mes al vencimiento del plazo establecido para los funcionarios públicos.

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La presentación fue registrada en el sitio oficial del Senado dentro del apartado de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Ejercicio, donde también figuran, en menor cantidad, otros legisladores como Flavio Fama (Catamarca) y Alejandra Vigo (Córdoba). La medida también tuvo réplica en la Cámara de Diputados a través del legislador Damián Arabia, cercano a la senadora.

El movimiento se produjo en un contexto político sensible, marcado por el reclamo público de Bullrich hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien le exigió acelerar la presentación de su propia declaración jurada en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En declaraciones previas, la senadora había cuestionado la demora en la difusión de los datos patrimoniales y planteó la necesidad de mayor celeridad en la transparencia de los funcionarios.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”, había expresado.

En esa misma línea, sostuvo que la difusión anticipada de la información es clave para evitar especulaciones: “Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación. Ahora es el momento de la prueba y cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”.

La decisión de Bullrich de anticipar su presentación se inscribe así en un escenario de creciente tensión política, donde la discusión por la transparencia patrimonial tomó centralidad en la agenda pública y legislativa.