La Banda homenajeará a históricos futbolistas locales con los premios “Memorables”

La ceremonia se realizará el viernes 22 en el Cine Teatro Renzi y distinguirá a figuras emblemáticas de los clubes Sarmiento y Central Argentino por su trayectoria y aporte al deporte bandeño.

Hoy 17:39

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, llevará adelante una nueva edición de los reconocimientos “Memorables”, una iniciativa destinada a destacar la trayectoria de futbolistas que dejaron una huella imborrable en el deporte local. El acto se desarrollará el viernes 22, desde las 20, en el Cine Teatro Renzi.

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El director de Deportes, Hugo Rojas, explicó que el nombre de la distinción surgió a partir de un casting y fue elegido porque representa algo “digno de ser recordado”. En este sentido, indicó que el objetivo es rendir homenaje a deportistas que aportaron talento, títulos y prestigio a las instituciones deportivas de la ciudad y que se transformaron en referentes para distintas generaciones.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, destacó la importancia de este tipo de eventos y señaló: “Estamos muy contentos de poder impulsar estos eventos que reconocen la trayectoria de los futbolistas bandeños que han llenado de satisfacción a los hinchas y transmiten esta pasión y entusiasmo a los más jóvenes que están surgiendo dentro del deporte”.

Asimismo, la funcionaria agradeció al intendente Roger Nediani por el acompañamiento permanente a las actividades deportivas y remarcó que desde la gestión municipal se continúa trabajando para fortalecer las distintas disciplinas que se practican en la ciudad.

Durante la ceremonia serán reconocidos exjugadores e históricos referentes del Club Atlético Sarmiento y del Club Atlético Central Argentino, instituciones que forman parte de la identidad futbolera y social de La Banda y que a lo largo de los años marcaron a miles de hinchas con sus campañas, títulos y jugadores emblemáticos.

Entre las figuras que tendrán su reconocimiento se encuentran como parte del Club Atlético Sarmiento: José “Nené” Galvan, Juan Carlos Paz, Rene “Pinino” Ruiz, Mario “Bio” Torres, Roger Brandan, Mario “Cachito” Zamora, Facundo Ruiz, Alberto Albarracín, Hugo Coria, Marcelo Albarracín, Gregorio “El Mono” González, Roberto Bracamonte, Hugo Ferrari, Guillermo Gallo, Roberto “Bombo” López, Néstor “Machy” Lescano, Raúl “Kyry” Carabajal, Santiago “Pepé” Bellido, Luis Gómez, Rene “Chingo” Vásquez, Marcelo Arias, Raúl Lettari, Luis “Ishico” Lescano, Miguel Lescano, Diego Manquez, Juan Franco, Gabriel Barraza, José “Mudo” Carrizo, Alberto “Lolo” Suarez, Carlos Banegas, Julio Brito, Héctor Giménez, José Santa Cruz, Daniel Noriega, Roberto Moyano, Roberto Ríos, Carlos Acuña, Daniel Villalba, Raúl “Demy” Carabajal, Alfredo Carranza, Waldo Guerra, Víctor Córdoba, Kevin Zamora, Eustaquio López, Javier Peyla, Juan Jorge, Walter Barrera, Adrián “Negry” Carrera y Héctor “Conejo” Martín.

Asimismo, como parte del Club Atlético Central Argentino se reconocerá la carrera deportiva de: Walter “Mono” Gonzalesz, Héctor Giménez, Luis Ledesma, Raúl “Cuchy” Rodríguez, Ariel Molina, Osvaldo “Colo” Micol, Gustavo Ramírez, Pablo Ávila, David Díaz, Celso Melian, Benjamín Torres, Guillermo “Wily” Carabajal, Pedro Guzmán, Fernando Roldán, Luis Leiva, Osvaldo Guzmán, Walter Barrera, José Orellana, Américo Bustos, Walter “Cholo” Suarez, Nicómedes Marcos, Oscar Figueroa, Pablo Ledesma, Albino Díaz, Víctor Figueroa, Hugo Herrera, Jorge “Cula” Pérez, Diego Herrero, José Luis Ferrari, Luis Bossetti, Raúl “Rulo” Verón, Jorge “El Chavo” Valoy, Julio “Tucu” Gómez, Carlos Catania, Hugo “Chile” Ávila, Gabriel Fernández, José “Tato” Gómez, Matías Rojas, José “El Chino” Romano, Omar “Gareca” Serrano, Elisandro “Fideo” Jiménez, Raúl “El Rengo” Villalba, Cecilio López, Nelson López, Ramón Gallo, Ángel “Poroto” Coria, José “Pepé” Santillán, Ricardo “Richar” Castillo, David Ferrando, Ángel “Semilla” Valdivia y Fernando Jorge.