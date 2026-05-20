Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 19º
X
Somos Deporte

En vivo: el Aston Villa del Dibu y Buendía va por la Europa League ante Friburgo

Tras haber asegurado un puesto en Champions y con los argentinos en cancha, el elenco inglés buscará cerrar una temporada histórica con un título continental ante el sorprendente conjunto alemán.

Hoy 16:42

Aston Villa y SC Freiburg se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el Tüpraş Stadyumu por la gran final de la UEFA Europa League. El conjunto inglés, que cuenta con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, intentará coronar una temporada soñada con la obtención de un título internacional.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

TEMAS Europa League Emiliano ‘Dibu’ Martínez Aston Villa FC Emiliano Buendía Dibu

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La quinta edición del Smart City Expo Santiago del Estero quedó formalmente inaugurada
  2. 2. Presentaron un reclamo judicial por la polémica estatua de San La Muerte en La Bajada
  3. 3. Vecina de La Banda brindó un dramático testimonio luego de sufrir robos en la vivienda de sus padres
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 20 de mayo de 2026: jornada fría y con cielo nublado
  5. 5. Pidieron la detención de la madre de la nena que falleció en confusas circunstancias en Río Hondo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT