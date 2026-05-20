En vivo: el Aston Villa del Dibu y Buendía va por la Europa League ante Friburgo

Tras haber asegurado un puesto en Champions y con los argentinos en cancha, el elenco inglés buscará cerrar una temporada histórica con un título continental ante el sorprendente conjunto alemán.

Hoy 16:42

Aston Villa y SC Freiburg se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el Tüpraş Stadyumu por la gran final de la UEFA Europa League. El conjunto inglés, que cuenta con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, intentará coronar una temporada soñada con la obtención de un título internacional.

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