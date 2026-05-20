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Un joven motociclista resultó herido tras sufrir un violento accidente en la Autopista

El hecho se registró alrededor de las 11:30 horas de la mañana de este miércoles, cuando perdió el control del rodado e impactó contra el guardarraíl.

Hoy 16:08

Un grave accidente de tránsito generó preocupación este miércoles por la mañana sobre la Autopista Santiago-La Banda, donde un motociclista resultó con heridas de consideración tras perder el control de su vehículo e impactar violentamente contra el guardarraíl.

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El hecho se registró alrededor de las 11:30 horas, momento en el que efectivos policiales que trabajaban en la zona solicitaron de manera urgente la presencia de una ambulancia debido a la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima.

Al llegar al lugar, el personal de salud encontró al joven tendido a un costado de la estructura metálica de contención, mientras era asistido por una mujer. La escena era resguardada por los uniformados sobre la cinta asfáltica para evitar nuevos incidentes.

El motociclista fue identificado como Tevez, de 23 años. Según las primeras averiguaciones, circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y terminó chocando contra el guardarraíl.

Producto del fuerte impacto, el joven sufrió una profunda herida cortante en la rodilla derecha, de aproximadamente 20 centímetros de extensión y unos 3 centímetros de profundidad, lo que provocó una importante hemorragia.

Ante esta situación, los profesionales médicos actuaron rápidamente para controlar el sangrado.

Fuentes intervinientes indicaron que, pese a la gravedad de la herida, el motociclista se encontraba consciente y no presentaba otras lesiones visibles ni dolores generalizados al momento de ser asistido.

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