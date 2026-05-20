Menos tráfico y menos contaminación: la movilidad sustentable se luce en Smart City Expo Santiago del Estero 2026

Bicicletas eléctricas urbanas, modelos de tres ruedas y vehículos cargo forman parte de una de las propuestas vinculadas a ciudades más verdes y transporte alternativo que se exhiben en el Fórum durante el evento internacional.

Hoy 16:00

Por Álvaro Cortez HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO En el marco de Smart City Expo Santiago del Estero 2026, una de las propuestas vinculadas a la movilidad sustentable que más llamó la atención fue la de E-ZERO, empresa santiagueña dedicada al desarrollo de bicicletas eléctricas para distintos tipos de usuarios y necesidades.

En diálogo con Diario Panorama, el jefe de producción de la firma, explicó que el objetivo principal del proyecto es ofrecer alternativas de transporte más amigables con el ambiente y adaptadas a la vida urbana actual.

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“La idea de nosotros es innovar y seguir ampliando lo que sería movilidad sustentable. Todos nuestros modelos son bicicletas eléctricas para empezar a que la ciudad sea más verde, haya menos contaminación por combustibles fósiles y también menos tráfico”, señaló.

Durante la exposición en Smart City, la empresa presentó modelos urbanos, deportivos, triciclos eléctricos y versiones cargo orientadas al transporte de mercadería.

Fotografía: Máximo Rojas

Según explicaron, cada diseño apunta a un público específico.

“La de tres ruedas va orientada a personas con poca movilidad o adultos mayores; después está la bicicleta urbana, la mountain bike para quien busca algo más deportivo y también el modelo cargo, pensado para negocios o repartos”, detalló.

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Uno de los aspectos que destacaron desde la firma es el bajo costo operativo de este tipo de movilidad.

“Hablamos de que una bicicleta eléctrica es el vehículo que tiene menor costo por kilómetro que cualquier otro”, sostuvo Guillermo.

Consultado sobre las críticas que suelen aparecer respecto al uso de bicicletas eléctricas y la idea de que “dejan de ser bicicletas convencionales”, explicó que se trata de una herramienta híbrida que busca sumar más personas al ciclismo urbano.

“No es una moto, es algo híbrido. Hay gente que hace muchos años no anda en bicicleta y con una eléctrica puede volver a hacerlo sin tanto esfuerzo. El motor ayuda más o menos según lo que quiera el usuario”, indicó.

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Además, destacó que este tipo de vehículos permite integrar movilidad, comodidad y actividad física.

La empresa también remarcó la importancia de garantizar servicio técnico y disponibilidad de repuestos, uno de los puntos que consideran fundamentales para consolidar el crecimiento de este tipo de movilidad.

“Nuestra empresa busca que sea sustentable en serio, que haya postventa y repuestos. Somos netamente santiagueños y contamos con repuestos y toda la parte metalúrgica”, cerró.