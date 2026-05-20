“Payasesco”: fuerte cruce entre Martín Menem y un diputado peronista en plena sesión por el caso Adorni

La discusión se produjo durante una votación en Diputados, luego de que Aldo Leiva exhibiera una máscara de Manuel Adorni y acusara al oficialismo de bloquear posibles interpelaciones.

Hoy 16:56

Un tenso cruce se produjo este miércoles en la Cámara de Diputados durante el debate sobre el reglamento y la superposición de sesiones, cuando el presidente del cuerpo, Martín Menem, cuestionó la actitud del diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, quien exhibió una máscara con el rostro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una votación.

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El episodio ocurrió cuando Leiva aguardó hasta el final del tiempo reglamentario para emitir su voto a viva voz, una modalidad permitida por el reglamento que suele utilizar para realizar intervenciones políticas. En esta ocasión, levantó una careta de Adorni y calificó al funcionario como “uno de los corruptos más grandes del país”.

La reacción de Menem no tardó en llegar. Desde la presidencia de la Cámara pidió orden y calificó la situación como una “actitud payasesca”, lo que provocó el enojo inmediato del legislador chaqueño. Leiva se levantó de su banca y se acercó a la presidencia entre gritos, acusando al titular del cuerpo de haberle faltado el respeto.

Minutos después, una vez retomada la sesión, Menem aclaró sus dichos y le pidió disculpas si se había sentido agraviado. “No lo traté de payasesco sino que dije que la actitud lo era”, sostuvo. Además, destacó su respeto hacia Leiva por su condición de excombatiente de Malvinas.

Cuando recuperó la palabra, el diputado peronista respondió con dureza y volvió a apuntar contra el oficialismo. “Lo que es payasesco es habilitar esta sesión para bloquear las posibles interpelaciones a Adorni”, lanzó desde su banca, mientras exhibía nuevamente la máscara del funcionario.

Durante su discurso también criticó al presidente Javier Milei por su relación con periodistas, cuestionó el operativo de seguridad de los miércoles frente al Congreso y apuntó contra otros legisladores oficialistas. Incluso hizo referencia a la interna libertaria al mencionar al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Dígale a Santiago Caputo que cuando lo agrede a usted nos agrede a cada uno de nosotros, porque es el presidente de la Cámara”, expresó Leiva en el cierre de su intervención, en medio de aplausos desde Unión por la Patria y gritos cruzados desde las bancas de La Libertad Avanza.