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Concientizan sobre la hipertensión arterial con charlas abiertas en el Hospital de Bandera

La actividad se realizó en la sala de espera de consultorios externos del Hospital Dr. Eliseo Ogallar, con el objetivo de promover la prevención y el control de una de las enfermedades más frecuentes y silenciosas.

Hoy 16:52

En el marco de la Semana de la Hipertensión Arterial, el Hospital Dr. Eliseo Ogallar llevó adelante una jornada informativa destinada a pacientes y vecinos de la comunidad, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del control de la presión arterial y el cuidado cardiovascular.

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La actividad se desarrolló en la sala de espera de los consultorios externos y estuvo encabezada por el director del hospital, Dr. Emanuel Olivera, en articulación con el Servicio de Atención Primaria de la Salud (APS).

Durante la jornada, los doctores Fabián Almeida y Fabiana Marinari brindaron una charla educativa en la que explicaron qué es la hipertensión arterial, cuáles son sus principales factores de riesgo y por qué resulta fundamental detectarla a tiempo.

Además, remarcaron la importancia de incorporar hábitos saludables, realizar controles médicos periódicos y mantener un seguimiento adecuado para prevenir complicaciones severas vinculadas a esta enfermedad.

Los profesionales hicieron especial hincapié en que la hipertensión suele desarrollarse de manera silenciosa, afectando a un importante porcentaje de la población sin presentar síntomas evidentes. En ese sentido, advirtieron que un diagnóstico tardío puede derivar en problemas graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

La propuesta también incluyó un espacio de intercambio con el público, donde pacientes y acompañantes pudieron realizar consultas y despejar dudas sobre prevención, alimentación, actividad física y tratamiento.

Desde la dirección del hospital destacaron la importancia de acercar la educación sanitaria a la comunidad y aprovechar los espacios cotidianos, como las salas de espera, para fomentar el cuidado preventivo y la promoción de hábitos saludables.

La iniciativa forma parte de las actividades impulsadas durante la Semana de la Hipertensión Arterial, una campaña orientada a reforzar la concientización sobre la necesidad de controlar la presión arterial y cuidar la salud cardiovascular.

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