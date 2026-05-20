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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 19º
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Especialistas expusieron sobre sobre tecnología e innovación pública para fortalecer el vínculo gobierno-ciudadanía

Contó con la participación de referentes nacionales y provinciales vinculados a la economía del conocimiento, la innovación tecnológica y la transformación digital aplicada a la gestión pública.

Hoy 15:24

En la primera jornada de la 5° Smart City Expo Santiago del Estero se llevó a cabo este miércoles la charla denominada “Tecnología e innovación pública para conectar el Gobierno – la Ciudadanía”, un espacio destinado al análisis del impacto de las herramientas digitales en la modernización del Estado y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

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La actividad se desarrolló en la sala plenaria del Fórum y contó con la participación de referentes nacionales y provinciales vinculados a la economía del conocimiento, la innovación tecnológica y la transformación digital aplicada a la gestión pública.

Primera jornada Smart City Primera jornada Smart City

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Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la transparencia institucional, la participación ciudadana y el desarrollo de plataformas GovTech, orientadas a mejorar la calidad de los servicios y optimizar la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La moderación estuvo a cargo de Esteban Fares, representante de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero (Catese).

Como ponentes participaron Emilio Sbrocco, director nacional de Economía del Conocimiento; Alejandro Páez, presidente de la Red Federal de Economía del Conocimiento; Fernando Francisco, presidente de Acertis (IA & Data Centers); Lucas Matteo, presidente del Cluster SDE; Santiago Sánchez Gerschon, CCO Europe de White Hat Security Solutions. Además del propio Esteban Fares.

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