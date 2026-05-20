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Quimsa ya conoce el calendario de las semifinales ante Boca en la Liga Nacional

La Fusión abrirá la serie este sábado en el estadio Ciudad frente al Xeneize. El equipo santiagueño viene de eliminar a Instituto en una durísima serie y ahora buscará meterse en una nueva final.

Hoy 15:00

Quimsa ya tiene definido el camino rumbo a las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión enfrentará a Boca Juniors en una serie al mejor de cinco partidos que comenzará este sábado 23 de mayo en el estadio Ciudad en Santiago del Estero.

Luego de unos cuartos de final cargados de emoción, el conjunto santiagueño logró sacar adelante una durísima llave frente a Instituto de Córdoba, imponiéndose por 3-2 en una serie muy pareja y de alta intensidad. Ahora, el equipo de Victoriano tendrá enfrente a un Boca que llega descansado tras barrer con autoridad a Oberá Tenis Club por 3-0.

La serie promete ser una de las más atractivas de la temporada, con dos equipos candidatos al título y planteles de enorme jerarquía. Además, Quimsa contará con la ventaja de abrir la llave en casa, donde intentará hacerse fuerte para viajar con tranquilidad a Buenos Aires.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a dos equipos que llegan fortalecidos tras superar series muy parejas. Gimnasia comenzará en casa ante un Ferro que viene mostrando una gran solidez colectiva y que buscará seguir sorprendiendo en la postemporada.  

Al igual que en los cuartos de final, las semifinales se disputarán bajo el formato 2-2-1, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular. Los ganadores avanzarán a las Finales de la Liga Nacional.

El calendario de Quimsa vs. Boca

  • Juego 1: Sábado 23/5 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | 11.30 | TyC Sports.
  • Juego 2: Lunes 25/5 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | Horario a confirmar | Básquet Pass.
  • Juego 3: Viernes 29/5 | Luis Conde (CABA) | 22.10 | TyC Sports.
  • Juego 4: Domingo 31/5 | Luis Conde (CABA) | 20.05 | DSports. En caso de ser necesario.
  • Juego 5: Miércoles 3/6 | Estadio Ciudad (Santiago del Estero) | Horario a confirmar. En caso de ser necesario.

Gimnasia y Esgrima vs. Ferro Carril Oeste  

  • Juego 1 | Sábado 23/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | 20.05 horas | DSports
  • Juego 2 | Lunes 25/5 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | A confirmar | Básquet Pass
  • Juego 3 | Jueves 28/5 | Héctor Etchart (CABA) | 20.05 horas | DSports
  • *Juego 4 | Sábado 30/5 | Héctor Etchart (CABA) | 11.30 horas | TyC Sports
  • *Juego 5 | Martes 2/6 o miércoles 3/6 | Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) | A confirmar | A confirmar.  

*En caso de ser necesario.

TEMAS Liga Nacional de Básquet Asociación Atlética Quimsa

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