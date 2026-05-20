“Hay que estar orgullosos”: Santiago do Rego destacó que Smart City tenga sede en Santiago del Estero

Por Álvaro Cortez

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El periodista, conductor y especialista en tecnología Santiago do Rego participó de la apertura de Smart City Expo Santiago del Estero 2026, que se desarrolla este miércoles 20 y jueves 21 de mayo en el Fórum Centro de Convenciones, y destacó el crecimiento del evento y su valor para la provincia.

En diálogo con Diario Panorama, do Rego remarcó que la presencia de Smart City en Santiago del Estero por quinto año consecutivo demuestra una consolidación del evento a nivel regional e internacional.

“Cada vez que vengo siento que hay más proyectos, más ideas, más colaboración y más posibilidades”, expresó.

Fotografía: Máximo Rojas

El periodista valoró que la comunidad santiagueña ya haya incorporado este encuentro como parte de su agenda anual. “Que la gente se acostumbre a que este evento global pase por acá y ya haya cinco años de ediciones me parece súper enriquecedor”, señaló.

Do Rego explicó que este tipo de encuentros permite conectar al sector público, al sector privado, a empresas y a representantes de distintas ciudades, generando espacios de intercambio y cooperación.

“Me encanta Smart City Expo Santiago del Estero porque es el lugar donde podés encontrar esa interacción entre el espacio público y el privado. Ese diálogo favorece la cooperación y la generación de ideas”, sostuvo.

En ese sentido, marcó una diferencia con otros eventos tecnológicos del mundo. Según explicó, en algunas ferias se discuten desarrollos que todavía parecen lejanos para la vida cotidiana, mientras que en Santiago el debate está directamente vinculado con el lugar donde viven las personas.

“Acá estás discutiendo dónde vivís, estás discutiendo tu ciudad y cómo podés aplicar todo lo que se observa en el mundo en tu ciudad”, afirmó.

Fotografía: Máximo Rojas

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue su mirada sobre el valor federal de que Santiago del Estero sea sede de un evento de estas características, por fuera de Buenos Aires.

“A mí me encanta que sea acá. Santiago del Estero es Madre de Ciudades, es la ciudad más antigua que tenemos en la Argentina, la que tiene más historia”, remarcó.

Luego agregó: “Que en esta ciudad, que ya tiene más de 470 años, se discuta el futuro de las ciudades y que sea la ciudad en Argentina donde se discute ese futuro, para mí es muy significativo y relevante”.

Do Rego también destacó que cada año crece la participación de representantes de otras ciudades y provincias, que llegan a Santiago para exponer proyectos, generar vínculos y mostrar sus experiencias.

“Muchos vienen acá porque saben que la lupa está puesta acá y porque de acá va al mundo”, afirmó.

Fotografía: Máximo Rojas

Además, comparó la edición local con el circuito global de Smart City Expo, que tiene presencia en ciudades como Barcelona, Shanghái, Curitiba, México, Estados Unidos y otras sedes internacionales.

“Que en ese ámbito global esté Santiago del Estero es genial. Hay que estar muy orgullosos acá en la provincia de la feria que tenemos”, expresó.

Finalmente, el periodista destacó la recepción que recibe cada vez que visita la provincia y dejó un mensaje afectuoso para los santiagueños.

“Santiago del Estero, ustedes son geniales y los quiero mucho. Siempre me hacen sentir súper cómodo, siempre se come rico, siempre la pasás bien y cada vez está mejor la ciudad y la provincia en general”, cerró.