El fuerte descargo de Merentiel tras la polémica entre Boca y Cruzeiro: "Siempre contra todos”

La Bestia explotó luego del empate en la Bombonera y apuntó contra el arbitraje tras el gol anulado y el penal reclamado sobre el final.

Hoy 14:25

El empate entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores dejó un clima caliente en la Bombonera y muchas polémicas alrededor del arbitraje de Jesús Valenzuela. Uno de los futbolistas más afectados por las decisiones fue Miguel Merentiel, que volvió al gol pero terminó descargando toda su bronca en redes sociales tras el encuentro.

El partido fue una continuidad del tenso cruce disputado semanas atrás en Brasil. Esta vez, lejos de los cruces físicos y las peleas entre jugadores, toda la atención se concentró en las decisiones arbitrales y en la actuación del VAR encabezado por Ángel Arteaga.

La principal polémica llegó sobre el cierre, cuando el gol de Merentiel fue anulado por una supuesta mano previa de Milton Delgado. Minutos después, todo Boca reclamó un penal por una mano de Lucas Romero, aunque desde el VAR ni siquiera llamaron al árbitro para revisar la jugada.

Todavía con mucha bronca por el resultado, Merentiel habló apenas terminado el encuentro y dejó en claro su fastidio: “Me voy muy caliente por el resultado, el equipo genera mucho, por todos lados, y no podemos encontrar ese gol que necesitamos. Hay que seguir intentando, tenemos un partido muy importante la semana que viene. Que la gente confíe que vamos a ir por la clasificación”, expresó.

Sin embargo, el mensaje más fuerte llegó horas después a través de sus redes sociales. El delantero uruguayo publicó una imagen del plantel con una frase cargada de enojo y espíritu de lucha: “Siempre contra todos. Nos queda una guerra más. Vamos Boca”.

El posteo de la Bestia hizo referencia directa a las polémicas arbitrales que marcaron la noche en la Bombonera y rápidamente se viralizó entre los hinchas xeneizes, que también explotaron contra las decisiones del VAR.

Ahora, Boca Juniors ya piensa en el último compromiso de la fase de grupos frente a Universidad Católica, nuevamente como local. El Xeneize estará obligado a ganar para depender de sí mismo y buscar la clasificación en un contexto cargado de tensión tras lo sucedido ante Cruzeiro.