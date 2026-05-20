Detuvieron a tres delincuentes, secuestraron armas, motos y drogas

Golpe al delito en Capital. A partir de las tareas investigativas, los efectivos reunieron pruebas suficientes para solicitar órdenes judiciales de allanamiento y detención.

Hoy 14:29

Personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos realizó una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la Capital, en el marco de una investigación por robos armados y amenazas. El operativo permitió detener a dos jóvenes señalados como integrantes de una banda delictiva, además del secuestro de armas, motocicletas y estupefacientes.

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La causa se originó tras la denuncia de una mujer de 30 años, domiciliada en el barrio 8 de Abril, quien manifestó que el pasado 26 de abril dos sujetos conocidos en el ambiente delictivo ingresaron a su vivienda armados y, mediante amenazas, le sustrajeron una cartera con 600 mil pesos en efectivo.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos reunieron pruebas suficientes para solicitar órdenes judiciales de allanamiento y detención. El primer procedimiento se concretó en el barrio Campo Contreras, donde fue detenido un joven de 24 años y se secuestró un teléfono celular.

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Posteriormente, en un domicilio del barrio 8 de Abril, los uniformados detuvieron al segundo acusado, de 25 años, y secuestraron un revólver calibre 22, una motocicleta Honda Twister 250 cc con pedido de secuestro y una Honda Tornado. Durante el operativo, un hombre de 48 años intentó impedir el accionar policial de manera violenta, por lo que fue reducido y aprehendido por disposición de la fiscal de turno, acusado de atentado y resistencia a la autoridad.

A su vez, y mientras se realizaban las requisas en este inmueble, los investigadores descubrieron 42 envoltorios de cocaína con un peso total de 16,13 gramos, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Ante el hallazgo, tomó intervención la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcomenudeo, que dispuso el secuestro de la droga y una nueva imputación para el detenido de 25 años por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.