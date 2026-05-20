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Policiales

Recuperaron dos garrafas y detuvieron al sospechoso

Sol de Julio. El sospechoso no estaba en el domicilio al momento del allanamiento, pero fue hallado y detenido en la vía pública, en el barrio Santa Rita.

Hoy 14:12
Detenido y garrafas recuperadas

Un hecho de hurto ocurrido en la localidad de Sol de Julio dio origen a una investigación que permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y detener a un joven sospechado de estar vinculado al ilícito.

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La denuncia fue radicada por una mujer de 47 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su kiosco, ubicado al frente de su vivienda, sin ejercer violencia, y le sustrajeron dos garrafas de gas, una suma aproximada de 70 mil pesos en efectivo y dos botellas de bebidas alcohólicas.

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A partir de este hecho, personal policial de la Subcomisaría de Sol de Julio, inició tareas investigativas que incluyeron constatación en el lugar y consulta a vecinos, quienes señalaron un domicilio donde se reunían frecuentemente personas durante la noche, lo que orientó la investigación. Al acercase, los efectivos observaron desde el exterior, dos garrafas similares a las denunciadas, lo que motivó la tramitación de una orden de allanamiento. 

El sospechoso no estaba en el domicilio al momento del allanamiento, pero fue hallado y detenido en la vía pública, en el barrio Santa Rita. 

Finalmente, el sujeto de 22 años fue trasladado a sede policial junto con los bienes recuperados, quedando a disposición de la Justicia en el marco de la causa por hurto.

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