Barrio San Fernando: detuvieron a un exmilitar por golpear a su expareja

La víctima relató a los uniformados que había mantenido una fuerte discusión con su exconcubino, quien reaccionó con violencia y arremetió contra ella de manera física.

Hoy 14:03

Un joven de 28 años, exintegrante de las fuerzas armadas, fue aprehendido tras agredir físicamente a su expareja. A pesar de estar separados, ambos convivían en el mismo inmueble.

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La intervención policial se inició tras un pedido de auxilio proveniente del inmueble ubicado en el barrio San Fernando. Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 47 se entrevistaron con la damnificada, una mujer de 39 años.

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La víctima relató a los uniformados que minutos antes había mantenido una fuerte discusión con su exconcubino, quien reaccionó con violencia y arremetió contra ella de manera física. Los funcionarios constataron que, a pesar de haber finalizado el vínculo sentimental, ambos continuaban compartiendo el mismo techo.

Ante el hecho y para resguardar la integridad de la mujer, el personal policial procedió a la inmediata reducción y traslado preventivo del agresor hacia la sede policial.

Posteriormente, la damnificada se hizo presente en la dependencia donde radicó formalmente la denuncia penal por las agresiones sufridas. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal de turno, quien interiorizado de los pormenores dispuso que el sujeto sea aprehendido por el delito de Violencia de Género y la activación de los protocolos de asistencia psicológica y médica para la víctima, junto con las correspondientes medidas de exclusión del hogar del agresor.