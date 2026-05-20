Gustavo Béliz abrió el ciclo de conferencias del Smart City Expo

El exfuncionario internacional expuso sobre inteligencia artificial, desarrollo humano y los desafíos de la gobernanza tecnológica en América Latina.

Hoy 12:50

El gobernador Elías Suárez participó de la conferencia brindada por Gustavo Béliz, con la que se dio inicio al programa del 5° Smart City Expo Santiago del Estero, en el Centro de Convenciones Fórum.

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Tras la ceremonia inaugural, el mandatario, junto a cientos de asistentes, formó parte de la charla desarrollada en la sala plenaria, donde el reconocido abogado y especialista en integración, innovación y tecnología disertó ante un auditorio colmado.

En su ponencia, Béliz presentó los ejes de su “Atlas de Inteligencia Artificial”, una propuesta centrada en el desarrollo humano en América Latina y en la relación entre la IA, las políticas públicas, la democracia, los intereses privados y el futuro del trabajo.

A lo largo de su exposición, compartió ideas, diagnósticos y experiencias vinculadas a la gobernanza local, la regulación, la infraestructura tecnológica y las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial orientadas al bien común, al tiempo que promovió el diálogo y el intercambio de conocimientos entre los distintos actores.

El especialista —con más de 15 años de trayectoria en el BID y miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano— también advirtió sobre los riesgos y desafíos que implica el avance de la inteligencia artificial, subrayando la necesidad de abordarlos desde una mirada ética y estratégica.

En ese marco, valoró al Smart City Expo Santiago del Estero como un espacio clave para reflexionar y debatir sobre el impacto global de estas tecnologías, en un contexto de profundas transformaciones a nivel mundial.