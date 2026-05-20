El Aston Villa del Dibu y Buendía va por la Europa League ante Friburgo

Tras haber asegurado un puesto en Champions y con los argentinos en cancha, el elenco inglés buscará cerrar una temporada histórica con un título continental ante el sorprendente conjunto alemán.

Hoy 13:50

Aston Villa y SC Freiburg se enfrentarán este miércoles desde las 16.00 en el Tüpraş Stadyumu por la gran final de la UEFA Europa League. El conjunto inglés, que cuenta con Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, intentará coronar una temporada soñada con la obtención de un título internacional.

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El presente de Aston Villa es inmejorable. El equipo dirigido por Unai Emery aseguró recientemente su clasificación a la próxima UEFA Champions League tras vencer 4-2 a Liverpool, donde milita Alexis Mac Allister. De esta manera, los Villanos volverán a disputar la máxima competencia europea por primera vez desde hace décadas.

Además, Emery llega respaldado por una impresionante trayectoria en la Europa League. El entrenador español es el técnico más ganador en la historia del torneo, con cuatro títulos en cinco finales disputadas, un dato que alimenta la ilusión de los hinchas ingleses. Mientras tanto, Emiliano Martínez también es protagonista de rumores que lo vinculan justamente con Liverpool para la próxima temporada.

El recorrido de Aston Villa hasta la final fue contundente. Finalizó como escolta de Olympique Lyonnais en la fase regular con 21 puntos y luego eliminó a Lille OSC, Bologna y Nottingham Forest para meterse por primera vez en una final de Europa League.

Del otro lado estará SC Freiburg, que atraviesa el mejor momento de sus 122 años de historia. El conjunto alemán terminó séptimo en la Bundesliga y logró romper la barrera de los octavos de final por primera vez en competencias europeas. Bajo la conducción de Julian Schuster, sucesor del histórico Christian Streich, el equipo sueña con dar el gran golpe.

En su camino a la definición, Friburgo dejó atrás a KRC Genk, Celta de Vigo y Sporting Braga. Además, había terminado por delante de la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé en la fase regular.

La probable formación de Aston Villa vs. Friburgo

Martínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins. DT: Unai Emery.

El posible once de Friburgo vs. Aston Villa

Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. DT: Julian Schuster.

Datos de Aston Villa vs. Friburgo