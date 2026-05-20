“En el primer Smart City entendí que el municipio debe ser un abanico de soluciones para los problemas de la gente”

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama el intendente de Loreto, Ramón González.

Hoy 13:36

El intendente de Loreto, Ramón González, reflexionó sobre el rol de los gobiernos locales y la necesidad de adaptarse a las demandas sociales actuales, en el marco de su participación en el Smart City Expo Santiago del Estero, durante una entrevista con Radio Panorama.

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“En el primer Smart City me di cuenta que el municipio tenía que ser un abanico de oficinas para resolver los problemas de la gente”, expresó el jefe comunal, al destacar cómo ese evento marcó un punto de inflexión en su visión de gestión.

González remarcó además su doble rol como intendente y docente, y subrayó la importancia de avanzar en procesos de innovación. En ese sentido, sostuvo que la continuidad de políticas públicas es clave, al señalar que “el gobierno de Elías Suárez sigue los caminos que trazó Gerardo Zamora, lo cual permite capacitar de forma seria y responsable”.

También se refirió a la exposición de Gustavo Béliz, que abrió la quinta edición del evento, y aseguró haber quedado “admirado” por su mirada y su capacidad de análisis sobre la realidad actual.

En cuanto a la gestión local, González explicó que llevaron adelante un proceso de reorganización del municipio, con la creación de nuevas áreas orientadas a dar respuestas más eficientes. “Hemos ordenado el municipio, pero no con las mismas estructuras, sino generando nuevas áreas porque somos previsibles”, indicó.

Asimismo, destacó el trabajo en materia ambiental y la articulación con el ámbito académico, al señalar que mantienen vínculos con la UNSE para abordar problemáticas tanto de la ciudad como del interior del departamento Loreto, incluyendo zonas rurales y áreas a preservar.

Finalmente, el intendente puso el acento en la cercanía con los vecinos y el cuidado de los recursos públicos. “No ajustamos a los vecinos, estamos a la par de ellos. El bolsillo está muy golpeado, pero manejamos bien la cosa pública porque es de todos los loretanos y debemos cuidarla”, concluyó.