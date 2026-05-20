Otra vez robaron en la Escuela N°286 de Buen Paso y se llevaron hasta la bandera de ceremonias

La historia se repite y la sensación de desprotección es total. La Escuela Nº 286 "Gregorio Iramain", distante a 5 km de Añatuya, volvió a ser el blanco de la delincuencia.

Hoy 12:30

Una ola de impotencia golpea a la comunidad educativa de la Escuela Gregorio Iramain. Delincuentes destrozaron las instalaciones y robaron elementos didácticos y los símbolos patrios. El director de la Institución ya radicó la denuncia.

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La historia se repite y la sensación de desprotección es total. La Escuela Nº 286 "Gregorio Iramain", ubicada en la localidad de Buen Paso distante a 5 km de Añatuya, volvió a ser el blanco de la delincuencia. En un nuevo ataque contra la educación pública y los chicos de la zona, un grupo de malvivientes provocó serios destrozos edilicios y se alzó con pertenencias de la institución, generando una profunda bronca e impotencia entre docentes, padres y alumnos que sienten que ya no pueden hacer nada para frenar esta ola de vandalismo.

El hecho delictivo quedó al descubierto cuando las autoridades escolares ingresaron al establecimiento y se toparon con un panorama desolador. Para lograr su cometido, los ladrones destrozaron por completo una de las ventanas del edificio, destruyendo la estructura para poder ganar el interior de las aulas.

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Más allá del daño material a la infraestructura —que ya representa un costo difícil de afrontar para la institución—, lo que más dolió e indignó a la comunidad fue la naturaleza de lo robado. En esta ocasión, los delincuentes se llevaron la Bandera de flameo de la Nación y la Bandera de flameo de la Provincia. Ademas dos cajas de juegos didácticos, herramientas esenciales que los docentes utilizan día a día para el aprendizaje y la recreación de los alumnos.

Frente a este escenario de reincidencia delictiva, el director del establecimiento, Nelson Linche, se trasladó de inmediato a la Comisaría Seccional Nº 41, donde radicó formalmente la denuncia penal por robo y daños.

La comunidad de Buen Paso exige respuestas urgentes y el esclarecimiento del hecho. "No se puede estudiar ni trabajar con el miedo constante de que lo poco que tenemos sea destruido de la noche a la mañana", manifestaron con angustia desde el entorno escolar, esperando que la investigación policial logre dar con los responsables.