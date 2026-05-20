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Profundo pesar en la comunidad de Añatuya por el fallecimiento del padre Juan Pablo Ortíz

El querido religioso, que se desempeñaba en la Parroquia San José, se encontraba internado en la provincia de Buenos Aires. Fieles y allegados expresaron sus condolencias en redes sociales.

Hoy 12:30
Sacerdote Juan Pablo Ortíz

La comunidad católica de Añatuya se encuentra sumida en un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento del sacerdote Juan Pablo Ortiz. El religioso, de destacada labor pastoral en la región, se encontraba internado en la provincia de Buenos Aires al momento de su deceso.

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El padre Ortiz desarrollaba actualmente su tarea espiritual al frente de la Parroquia San José, un espacio donde supo forjar un fuerte lazo con los vecinos. Desde su llegada, se ganó el respeto y el cariño de los fieles gracias a su marcado compromiso social y su constante vocación de servicio hacia los sectores más vulnerables.

Tras conocerse la triste noticia, las redes sociales y los canales comunitarios se inundaron de mensajes de pesar, oraciones y muestras de acompañamiento dirigidas a sus familiares, amigos y a toda la diócesis local.

"Su partida deja un vacío enorme, pero también un legado imborrable de fe y entrega por nuestro pueblo", expresaron desde la comunidad parroquial.

Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre el traslado de sus restos o las celebraciones religiosas en su memoria, las cuales se espera que reúnan a una multitud de fieles que buscarán darle el último adiós.

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