El Gobierno logró aprobar la ley Hojarasca en Diputados

Se aprobó con 138 votos a favor. Los bloques opositores habían presentado un pedido para interpelar al jefe de Gabinete por su causa judicial, que no prosperó.

Hoy 14:58

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto denominado ley Hojarasca y ahora tratará la reforma del régimen de subsidios al gas por Zona Fría y una serie de tratados internacionales. El oficialismo consiguió aprobar la iniciativa con 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones.

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El proyecto promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

La sesión había sido convocada por el Gobierno, dejó sin efecto la estrategia de la oposición, que había citado a otra reunión para las 11 con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y su patrimonio. Además, el temario opositor incluía iniciativas vinculadas con licencias por paternidad, medicamentos gratuitos y financiamiento universitario, pero la prioridad del oficialismo fue asegurarse el control de la agenda parlamentaria con apoyo de gobernadores y bloques aliados.