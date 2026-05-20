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Frías: cayó una banda acusada de robar muebles y artefactos de una vivienda

La investigación permitió recuperar gran parte de los bienes sustraídos y detener a tres sospechosos vinculados al hecho ocurrido en el barrio Sumampa.

Hoy 21:38

Un robo ocurrido en una vivienda del barrio Sumampa, en la ciudad de Frías, fue esclarecido tras una serie de allanamientos que permitieron recuperar los bienes sustraídos y detener a tres hombres sospechados de participar del hecho.

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Fuentes policiales informaron que la denuncia fue realizada por una mujer de 42 años, quien al llegar a una propiedad de su pertenencia descubrió que la puerta de ingreso había sido violentada. Del interior faltaban muebles, prendas de vestir y distintos artefactos sanitarios.

A partir de las averiguaciones realizadas por personal de la Sección Robo y Hurto del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores mediante entrevistas a vecinos y tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, donde detectaron la posible venta de los objetos robados. Con orden judicial, se concretaron allanamientos en distintos domicilios y fueron detenidos tres sujetos de 18, 26 y 37 años. Además, se recuperaron elementos vinculados a la causa, entre ellos un somier y un bidet.

También se informó que otros bienes denunciados fueron entregados voluntariamente por terceros, lo que permitió recuperar gran parte de los objetos sustraídos durante el robo.

En el procedimiento intervino personal de la Sección Robo y Hurto dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N°7. Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N°60, quedando a disposición de la Justicia interviniente.

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