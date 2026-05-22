Matkovich lidera reunión urgente sobre la búsqueda de Axel González

El ministro Hugo Matkovich supervisó los avances en la búsqueda de Axel González y reforzó los operativos en Puerto Tirol.

Hoy 03:22

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, encabezó este miércoles una reunión de urgencia con la Plana Mayor de la Policía del Chaco para evaluar los avances de la investigación sobre la búsqueda de Axel Alejandro González.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Multiagencial, donde el funcionario supervisó el análisis de los sistemas GPS de los vehículos utilizados en los operativos realizados en las últimas horas por efectivos de la Comisaría Segunda de Fontana.

Durante la reunión, Matkovich recibió un informe detallado sobre las actuaciones y diligencias en curso, en el marco de la investigación judicial que se está llevando a cabo.

En este contexto, el ministro ordenó ampliar y reforzar los patrullajes de búsqueda en la localidad de Puerto Tirol, intensificando las tareas investigativas y los rastrillajes en sectores clave para la causa.

Asimismo, Matkovich ratificó la total predisposición del Ministerio de Seguridad y de la Policía del Chaco para colaborar con la Fiscalía de Derechos Humanos en todo lo necesario para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Sea quien fuera, si se cometió un delito, lo vamos a encontrar y tendrán que afrontar las consecuencias ante la Justicia”, afirmó Matkovich, quien aseguró que se continuará trabajando con todos los recursos disponibles para garantizar el total esclarecimiento del caso.