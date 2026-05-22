Una falla en el Alpine complicó a Colapinto en la práctica del GP de Canadá

El piloto argentino apenas pudo completar menos de una vuelta en Montreal por un problema en su monoplaza.

Hoy 14:52

El inicio del fin de semana en el Gran Premio de Canadá no fue el esperado para Franco Colapinto. El piloto argentino no pudo registrar tiempos en la única práctica libre del evento debido a un problema en la unidad de potencia de su Alpine.

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El pilarense alcanzó a salir a pista en los primeros minutos de la sesión, pero rápidamente detectó una falla en la aceleración del monoplaza. Ante esa situación, debió regresar a boxes sin poder completar una vuelta cronometrada.

La reacción de Colapinto fue clave para evitar un problema mayor. Al notar la pérdida de potencia, utilizó una vía de escape para no quedar comprometido en pista, mientras dos autos venían siguiéndolo de cerca. Pese a eso, el inconveniente fue importante y el auto apenas logró llegar al garage.

Una vez en boxes, Alpine informó que el problema estaba relacionado con la unidad de potencia y que no se trataba de una falla de software. Los mecánicos comenzaron a trabajar sobre el monoplaza, pero el daño resultó más complejo de lo previsto.

El auto fue desmontado en el garage y Colapinto no pudo volver a pista durante el resto de la sesión. Así, el argentino perdió una oportunidad valiosa de sumar kilómetros en un fin de semana con formato Sprint, donde el margen de preparación es mucho más reducido.

Mientras el equipo trabajaba sobre el Alpine del pilarense, la práctica también tuvo otros incidentes. Primero, Liam Lawson provocó una bandera roja y luego un accidente de Alex Albon generó una segunda interrupción, obligando a todos los autos a regresar a boxes.

Con este panorama, Colapinto deberá apostar todo a la clasificación Sprint de esta tarde, que será clave para ordenar la grilla de la carrera corta del sábado.

La actividad continuará este viernes con la clasificación Sprint, prevista para las 17.30, hora de Argentina.

Cronograma del GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13.30 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30 a 18.14

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 24 de mayo

Carrera principal: 17.00

Los horarios corresponden a la Argentina.