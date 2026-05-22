Baja de retenciones: productores santiagueños consideran insuficiente la medida

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el dirigente Pablo Karnatz sostuvo que la medida “va en la dirección correcta”, aunque su impacto real en Santiago del Estero es limitado.

Hoy 15:18

El anuncio del Gobierno nacional sobre una reducción en las retenciones al campo generó distintas reacciones dentro del sector agropecuario. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el dirigente Pablo Karnatz sostuvo que la medida “va en la dirección correcta”, aunque remarcó que su impacto real sobre la producción, especialmente en Santiago del Estero, es limitado.

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En diálogo con Noticiero 7, Karnatz analizó el alcance de la decisión oficial, que contempla una baja en las retenciones para el trigo y la cebada, del 7,5% al 5,5% a partir del 26 de junio. Sin embargo, señaló que el mercado esperaba una reducción mayor y cuestionó la falta de cambios significativos en el caso de la soja.

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“En realidad no te puedo decir que me bajaron las retenciones en la soja”, afirmó el referente ruralista, al tiempo que explicó que para provincias alejadas de los puertos, como Santiago del Estero, Chaco y otras zonas del norte argentino, una reducción más profunda sería clave para mejorar la rentabilidad.

Karnatz consideró que el Gobierno mantiene como prioridad el superávit fiscal y que eso condiciona cualquier posibilidad de una baja más fuerte en los derechos de exportación. “Es evidente que el superávit fiscal requiere cobrar retenciones”, expresó.

Además, advirtió sobre el aumento de costos que enfrenta actualmente el sector productivo, especialmente en combustibles y fertilizantes, factores que continúan afectando la ecuación económica de los productores.

Consultado específicamente sobre el impacto en Santiago del Estero, el dirigente fue contundente: “Diría que no hay cambio”. En ese sentido, explicó que la provincia tiene una fuerte producción de soja, cultivo que prácticamente no recibió modificaciones relevantes en materia impositiva.

Si bien reconoció que la reducción para quienes siembran trigo representa “un puntito” favorable, aclaró que no se trata del principal cultivo de la provincia, por lo que el efecto general de la medida resulta “bastante pobre”.

Finalmente, Karnatz remarcó que dentro del sector existen distintas miradas sobre el anuncio oficial, aunque aseguró que su postura busca mantener una visión racional sobre la situación económica y productiva actual.