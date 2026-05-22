Carmen Electra revive, a sus 54 años, su era Playboy con un sensual look de conejita

La actriz reapareció con un estilismo animal print que recordó las imágenes más populares de su carrera.

Hoy 15:57

Carmen Electra volvió a llamar la atención en Hollywood con un atuendo inspirado en la estética clásica de Playboy. La actriz y modelo asistió a la celebración por el 35.º aniversario de The Abbey Food & Bar, en West Hollywood, con un sensual disfraz de conejita que recordó una de las etapas más mediáticas de su carrera.

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Como se ve en las fotografías del evento, la celebridad de 54 años posó con un ajustado leotardo estampado de leopardo, orejas de conejo, corbata negra, puños blancos y plataformas oscuras, una combinación inspirada claramente en las tradicionales “conejitas de Playboy”, personajes que se convirtieron en un ícono de la cultura pop estadounidense durante décadas.

Según recordó Daily Mail, las orejas de conejo quedaron asociadas históricamente con Playboy con el simbolismo de los conejos “con la coquetería y la sexualidad”, mientras que la corbata y los puños buscaban dar un estilo de “club de caballeros”, sofisticado pero juguetón.

La celebración también reunió a otras figuras como RuPaul, Christina Aguilera, Nicole Scherzinger y Gabrielle Union.

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La aparición de Electra representó un claro guiño a su pasado dentro de la revista fundada por Hugh Hefner. La actriz apareció por primera vez en Playboy en 1996, cuando protagonizó una sesión de desnudo que impulsó su popularidad en la industria del entretenimiento.

Tras esa primera aparición, Electra regresó a Playboy en 1997 y volvió a posar en el año 2000, después del éxito de producciones cinematográficas como Scary Movie. En total, la actriz apareció cinco veces en la publicación y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la revista durante el final de la década de los noventa.

Su etapa en ‘Baywatch’

Aunque Playboy elevó su perfil mediático, la fama internacional llegó gracias a Baywatch. La actriz, cuyo nombre real es Tara Leigh Patrick, ingresó a la serie en 1997 con el personaje de Lani McKenzie, una de las salvavidas más recordadas de la producción.

Carmen Electra

En las últimas semanas, el nombre de la actriz volvió a relacionarse con la franquicia debido al nuevo reboot de Guardianes de la Bahía que prepara Fox. Según Brooks Nader, una de las figuras elegidas para la versión renovada de la serie, Carmen Electra le expresó su apoyo tras reunirse con ella antes del inicio del proyecto.

“Ella es muy amable y dulce, y elogió mucho a la serie y al nuevo elenco. Está emocionada por esto”, declaró la modelo a PEOPLE sobre su encuentro con Electra.

La exestrella de Baywatch también habló sobre la posibilidad de participar en el reboot. Según declaraciones citadas por TMZ, reconoció que había tenido conversaciones con el equipo detrás de la nueva producción.

“Podría ser divertido”, afirmó Electra. Luego añadió: “No sé si querría estar necesariamente en el agua, pero podría hacer la carrera en cámara lenta... eso definitivamente puedo hacerlo”.

La actriz incluso aseguró que todavía luce bien con el icónico uniforme de Baywatch. “Todavía me veo muy bien en ese traje rojo, así que eso no es un problema”, comentó.