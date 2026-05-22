Sorpresa en el Festival de Cannes: el cambio de imagen que presentó Demi Moore

La estrella de Hollywood se convirtió en una de las más comentadas de la noche gracias a su radical transformación.

Hoy 15:31

Demi Moore sorprendió este jueves en la alfombra roja del Festival de Cannes con un radical cambio de imagen: en lugar de su habitual melena larga, la actriz de 63 años apareció en la premiere de La bola negra —película en la que actúa Penélope Cruz— con un lob oscuro a la altura de los hombros, partido a un lado y peinado en rizos de gran volumen.

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La actriz acudió al evento con un vestido largo color azul zafiro de Self-Portrait, con un gran lazo y pequeña cola, diseñado a medida por el fundador y director creativo de la firma, Han Chong, en el atelier londinense de la casa.

Completó el atuendo con un collar llamativo y stilettos negros de slingback. Su estilista de cabello, Dimitris Giannetos, documentó el resultado en su cuenta de Instagram y bautizó el estilo como el “De-Marilyn bob”.

Moore ya lucía su melena larga hasta la cintura el día anterior, el 20 de mayo, en la proyección de The Man I Love, lo que evidencia el alcance del cambio entre una aparición y la siguiente.

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Este no es el primer giro de imagen que Moore protagoniza en los últimos meses. El pasado 26 de febrero, durante el desfile de Gucci de la temporada otoño-invierno 2026 en el Palazzo Delle Scintille de Milán, la actriz ya había abandonado su característica melena oscura en favor de un bob corto por encima de los hombros con textura mojada.

Ese look fue también obra de Giannetos, quien lo describió como la “Demi-tris BoB” y explicó su propósito en un comunicado recogido por People. “Quería darle a Demi un look muy audaz y a la vanguardia de la moda para el desfile de Demna”, declaró Giannetos al medio.

“Es un gran cambio para Demi, nunca la habíamos visto así. Se ve muy cool, sin esfuerzo y moderna. Y resalta su personalidad”, añadió el estilista, en referencia al director creativo de Gucci, Demna Gvasalia.

En aquella ocasión, Moore completó el look con una chaqueta de cuero ajustada, pantalones negros, gafas de sol y bolso negro, todo de Gucci.

La estrella de cine parece haber recurrido a extensiones para mantener sus looks de melena larga en los meses recientes, y que el estilo de Cannes representa una versión más suavizada respecto al bob más geométrico de Milán.

Demi Moore tiene un historial conocido de cambios radicales de look capilares: llevó un pixie corto durante el rodaje de Ghost y se rapó la cabeza para G.I. Jane en 1997.

Además de su presencia en la alfombra roja, Moore forma parte del jurado oficial de esta 79.ª edición del festival, donde verá las películas en competencia junto a Ruth Negga, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård y el presidente del jurado, Park Chan-wook.

En el plano profesional, la actriz estrena este 22 de mayo en cines I Love Boosters y participa en la serie de Paramount+ Landman.

La preocupación por su apariencia en Cannes

La presencia de Demi Moore en el festival no se limitó a los comentarios sobre sus cambios de imagen.

Desde su llegada a Cannes, la artista de Hollywood acaparó atención en redes sociales por su notable pérdida de peso, con usuarios que expresaron alarma ante el aspecto de sus brazos en comparación con imágenes de un año atrás.

Moore apareció primero en el photocall oficial del jurado en el Palais des Festivals con un vestido strapless blanco de la colección otoño 2026 de Jacquemus, con lunares tridimensionales multicolores, detalles de plumas y bolso Valérie a juego.

Horas después, en la alfombra roja inaugural, vistió otro diseño de Jacquemus: un vestido palabra de honor con lentejuelas y joyas de Chopard.

Daily Mail recopiló comentarios de seguidores en redes sociales donde se mostraban alarmados por su figura, con referencias a rumores —no confirmados— sobre un posible uso de Ozempic.

El medio británico indicó que los representantes de la actriz no respondieron a las solicitudes de comentarios. Junto a las voces de preocupación, también aparecieron mensajes de usuarios que calificaron su look de “hermoso” y “elegante”, y otros que le pidieron que cuidara su salud.

Las especulaciones sobre su peso no son nuevas: ya durante los SAG Awards de marzo algunos usuarios habían apuntado en la misma dirección, con referencias irónicas a La sustancia, el filme de horror corporal dirigido por Coralie Fargeat en el que Moore interpreta a una actriz que consume una droga para crear una versión más joven de sí misma.

La película, que aborda la presión estética de la industria del entretenimiento sobre las mujeres, le valió a la actriz un regreso al centro de la conversación cinematográfica y reconocimiento durante la temporada de premios.

En declaraciones recogidas por ELLE, Moore afirmó que el rodaje la llevó a reflexionar sobre “los peligros de la autocrítica” y sobre la importancia de tratarse “con amabilidad”.