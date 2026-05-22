La Justicia anuló las elecciones de la UOM y desplazó a toda la conducción

La Cámara del Trabajo detectó irregularidades en los comicios de la seccional Campana y dejó sin efecto también la elección nacional del gremio metalúrgico.

Hoy 15:26

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de su cargo al secretario general Abel Furlán y dispuso la intervención judicial del gremio por un plazo de 180 días.

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La decisión fue tomada por la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM, origen de una causa impulsada por la Lista Naranja, que había denunciado irregularidades en el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

En un fallo de fuerte impacto político y sindical, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y consideraron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical contemplados en la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El eje central de la resolución estuvo puesto en el sistema de custodia de las urnas durante los tres días que duró la votación en Campana. Según señaló la Cámara, las urnas permanecían bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional dentro de la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.

Los magistrados remarcaron que las elecciones sindicales deben desarrollarse en una sola jornada, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas, y advirtieron que la extensión del proceso durante tres días requería controles reforzados que, según sostuvieron, no existieron.

Además, el tribunal cuestionó que se invitara a fiscales opositores a “pernoctar” dentro de la sede sindical para custodiar las urnas, algo que calificó como una medida “inaceptable e irrazonable”.

A partir de esas conclusiones, la Cámara declaró la nulidad de la elección en la seccional Campana y dejó sin efecto la designación de las autoridades locales y de los integrantes del Colegio Electoral que luego participaron de la elección nacional de la UOM.