Racing lo quiere, pero Boca no se desprenderá de Milton Giménez

La postura de la dirigencia es clara: el delantero es pieza importante del plantel y no hay intenciones de venderlo en el próximo mercado de pases, menos a un rival directo.

Hoy 16:03

En medio de su crisis futbolística y con la necesidad de potenciar a un plantel golpeado de cara al segundo semestre, Gustavo Costas -cuyo futuro entró en una zona de incertidumbre tras la eliminación en la Copa Sudamericana-volvió a posar los ojos en Milton Giménez. Del gusto del DT de Racing desde hace tiempo, los rumores sobre un nuevo interés para el próximo mercado de pases reaparecieron en Avellaneda. Sin embargo, la postura de Boca es firme: no tienen intención de desprenderse del delantero.

No es la primera vez que la Academia se interesa en el atacante de 29 años. Ya lo había hecho en ambos mercados de 2025, aunque sin éxito. En aquel entonces, en La Ribera pedían una cifra cercana a los siete millones de dólares, tres más de lo que le había pagado a Banfield a mediados de 2024. Racing finalmente desistió y terminó inclinándose por Elías Torres, quien no logró asentarse entre suplencias y lesiones.

¿Y ahora? Hoy, titular en Boca ante la lesión de Adam Bareiro y con Edinson Cavani todavía sin poder sumar minutos debido a la extensa lesión lumbar que lo mantiene alejado de las canchas desde hace meses, la dirigencia azul y oro considera a Giménez una pieza importante dentro del plantel y no tiene intenciones de venderlo. Mucho menos, además, a un rival directo como Racing.

Ya recuperado de la pubalgia que lo condicionó durante el arranque del año y lo dejó varias semanas sin actividad, el delantero volvió a mostrar una mejor versión futbolística y actualmente aparece como la principal referencia ofensiva ante la baja de Bareiro. Desde que regresó, acumula cuatro goles en diez partidos con Boca en este 2026.

Pensando en el segundo semestre —y partiendo de la base de que la dirigencia no busca incorporar otro centrodelantero en el próximo mercado—, Giménez es un futbolista valorado puertas adentro y con el que cuentan para afrontar, si el resultado frente a Universidad Católica acompaña, el tramo decisivo de la Copa Libertadores.