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La Banda participó de la primera reunión anual del Consejo Provincial de Adultos Mayores

El encuentro reunió a representantes de distintos organismos para analizar la realidad actual de las personas mayores y fortalecer políticas de inclusión y acompañamiento.

Hoy 15:16

La responsable de la Oficina de Adultos Mayores de la Municipalidad de La Banda, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, participó de la primera reunión anual del Consejo Provincial de Adultos Mayores.

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El encuentro reunió a representantes de distintos organismos e instituciones vinculadas al trabajo con personas mayores, con el objetivo de abordar las principales problemáticas y desafíos que atraviesa este sector de la población.

Durante la jornada se analizaron diferentes aspectos relacionados con la realidad actual de los adultos mayores, especialmente en el contexto socioeconómico vigente, donde muchas familias enfrentan dificultades vinculadas al acceso a servicios, salud y contención social.

Además, se destacó la necesidad de continuar fortaleciendo políticas públicas orientadas a la protección, inclusión y acompañamiento integral de las personas mayores.

Los participantes coincidieron en la importancia de generar espacios que promuevan la participación activa de los adultos mayores, garantizando herramientas de contención y actividades que favorezcan su bienestar y calidad de vida.

Desde el área municipal remarcaron que este tipo de encuentros permiten intercambiar experiencias y coordinar acciones conjuntas entre municipios y organismos provinciales.

También señalaron que el trabajo articulado resulta fundamental para avanzar en propuestas y programas destinados a mejorar la atención y el acompañamiento de las personas mayores en toda la provincia.

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