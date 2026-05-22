Gendarmería Nacional incauta 112 kilos de cocaína en camión cisterna boliviano

Gendarmería Nacional ha incautado un total de 112 kilos de cocaína en un camión cisterna de origen boliviano, sumándose a otros operativos recientes en Jujuy y Santiago del Estero sobre la ruta 34.

Hoy 14:44

En un importante operativo, Gendarmería Nacional ha logrado incautar 112,970 kilogramos de cocaína en un camión cisterna que proviene de Bolivia. Este hallazgo se suma a otros importantes decomisos realizados en las últimas horas.

El operativo más significativo ocurrió en el kilómetro 1.466 de la ruta 34, donde personal de la Sección "Control de Ruta 34" del Escuadrón 54 "Aguaray" detuvo un transporte de combustible. Durante el control, un can antinarcóticos detectó la presencia de sustancias ilícitas en la cisterna.

Al proceder con una inspección más rigurosa, los gendarmes abrieron la tapa de carga y encontraron cuatro bolsas tipo arpilleras de color blanco. En total, se contabilizaron 107 paquetes compactos que, tras ser sometidos a pruebas, resultaron positivos para cocaína.

Las autoridades, bajo la dirección de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, ordenaron el secuestro del estupefaciente, del camión y la detención del conductor, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

En paralelo, otro operativo en Jujuy permitió descubrir 40 ladrillos de cocaína en un vehículo que había partido desde una localidad salteña. La detección se realizó gracias a la perra antinarcóticos "Doli", que marcó la presencia de droga en un Renault Clio que se dirigía hacia Joaquín V. González.

Los gendarmes, al inspeccionar el automóvil, encontraron los ladrillos de alta pureza, lo que representa un golpe significativo al narcotráfico en la región. El conductor fue detenido e incomunicado por orden de la Justicia Federal de Jujuy.

Asimismo, en un tercer operativo, efectivos de Santiago del Estero utilizaron un escáner móvil para descubrir 20 paquetes de cocaína ocultos en una camioneta VW Amarok que había salido desde Pichanal. La inspección reveló la presencia de 13,890 kilos de cocaína, evidenciando la continua lucha de las autoridades contra el narcotráfico en el país.