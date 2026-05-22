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Nelson Bravo hizo un balance positivo del Smart City y resaltó el movimiento turístico

El subsecretario de Turismo destacó el impacto que tuvo el evento internacional en Santiago del Estero y aseguró que hubo un importante movimiento en hoteles, restaurantes y distintos sectores vinculados a la actividad turística.

Hoy 15:01
Nelson Bravo

El Smart City Expo Santiago del Estero dejó un balance positivo para la provincia, especialmente por el movimiento que generó en el sector turístico, hotelero y gastronómico durante las jornadas del evento internacional.

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En diálogo con Noticiero 7, el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, destacó la magnitud de la convocatoria y el impacto económico que tuvo la realización del encuentro en distintos sectores locales.

“El movimiento hotelero y gastronómico fue muy importante durante el Smart City”, expresó el funcionario al analizar el desarrollo del evento que se llevó a cabo los días 20 y 21 de mayo.

Bravo señaló que durante esos dos días Santiago del Estero recibió visitantes, especialistas, funcionarios y delegaciones provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

Entre las visitas destacadas, el funcionario mencionó la llegada de una comitiva de la India, que formó parte de las actividades y encuentros desarrollados en la provincia. “La llegada de una comitiva de India fue muy importante para Santiago del Estero”, sostuvo.

Desde Turismo consideraron que el Smart City volvió a posicionar a la provincia como sede de grandes eventos internacionales y remarcaron el impacto positivo que esto genera en la economía local.

Además, indicó que el movimiento no solo benefició a hoteles y restaurantes, sino también a comercios, servicios y distintos rubros vinculados a la actividad turística. “Santiago volvió a demostrar que está preparada para recibir eventos internacionales de gran magnitud”, agregó.

El subsecretario también destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para garantizar el desarrollo de las actividades y la atención a quienes llegaron a la provincia. “Este tipo de encuentros fortalecen el posicionamiento turístico de Santiago del Estero”, concluyó.

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