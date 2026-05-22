Incertidumbre en Boca: Úbeda se juega la clasificación en la Libertadores y también su futuro

El entrenador dirigirá el jueves ante Universidad Católica su último partido oficial antes del receso, con contrato próximo a vencer y sin señales de renovación.

Hoy 14:56

Boca afrontará el próximo jueves una noche decisiva en la Copa Libertadores y también para el futuro de Claudio Úbeda. El Xeneize recibirá a Universidad Católica con la obligación de ganar para clasificarse a los octavos de final, en un partido que puede marcar el destino del entrenador.

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El vínculo de Úbeda con el club termina a fines de junio y, a pocos días del receso, todavía no hay señales concretas de renovación. La dirigencia mantiene el silencio sobre el tema y decidió postergar cualquier conversación hasta después del duelo ante el conjunto chileno.

La prioridad en Boca es meterse entre los 16 mejores de América y evitar cualquier ruido interno en una semana de máxima presión. Por eso, Juan Román Riquelme pausó toda charla sobre la continuidad del técnico y el foco está puesto únicamente en el partido.

El encuentro ante Universidad Católica será el último compromiso oficial de Boca antes del receso. Desde lo contractual, también podría ser el último partido de Úbeda como entrenador xeneize si la dirigencia decide no avanzar con una renovación.

La situación recuerda a lo ocurrido a fines del año pasado, cuando el DT quedó en la cuerda floja tras la eliminación ante Racing en los cuartos de final del Apertura. En aquel momento, el hermetismo fue total hasta que Riquelme terminó ratificándolo contra todos los pronósticos.

Ahora, sin embargo, el escenario es diferente: el contrato está cerca de vencer y Boca deberá tomar una decisión después del partido con los Cruzados. La falta de negociaciones alimenta la incertidumbre y deja la continuidad del “Sifón” directamente vinculada al futuro del equipo en la Libertadores.

Una clasificación a octavos podría fortalecer la postura de quienes valoran una mejora futbolística en el equipo y abrir la puerta a una posible renovación. En cambio, una eliminación sería un golpe muy difícil de sostener y podría marcar el final del ciclo.

Por ahora, Úbeda y el plantel tienen una sola misión: ganarle a Universidad Católica para seguir con vida en la Copa Libertadores y sostener la ilusión de pelear por la Séptima.