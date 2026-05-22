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SANTIAGO DEL ESTERO | 22 MAY 2026 | 16º
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Devoción y promesas en honor a Santa Rita en el barrio Jorge Newbery

El padre Walter De La Iglesia destacó la devoción de los santiagueños hacia la patrona de los imposibles y resaltó el compromiso de los hombres con la fe durante la jornada religiosa.

Hoy 14:59

En el marco de la celebración por el día de Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, cientos de fieles se acercaron este 22 de mayo al santuario ubicado en el barrio Jorge Newbery para agradecer, rezar y participar de las distintas actividades organizadas por la comunidad religiosa.

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En diálogo con Noticiero 7, el párroco Walter De La Iglesia expresó que durante toda la semana el santuario permaneció abierto para facilitar la llegada de los devotos, especialmente de quienes arribaron desde el interior de la provincia durante la madrugada.

Creo que la santa, por sus virtudes, es una mujer que te abre un camino, es una referencia”, sostuvo el sacerdote, quien además remarcó el papel de Santa Rita como intercesora en los momentos difíciles de la vida.

De La Iglesia señaló que la figura de la santa invita a vivir el compromiso cristiano y el servicio hacia los demás. “Santa Rita es un ejemplo y una vida como la nuestra, que ha vivido su bautismo y ha tomado la cruz”, manifestó.

Asimismo, el párroco destacó la gran participación de hombres en las celebraciones religiosas. “El varón cuando se compromete, se compromete en serio. Vienen con una bolsita, con una promesa, con un compromiso. Eso es muy lindo”, expresó.

Durante la jornada se realizaron distintas actividades, entre ellas el denominado “Patio Riteño”, donde se ofrecieron almuerzos para los visitantes. Además, por la tarde se celebró la misa de los enfermos y posteriormente la misa de acción de gracias.

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