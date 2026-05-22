Realizaron una jornada de concientización por la Semana Mundial del Parto Respetado en La Banda

La actividad se desarrolló en el CAMM Nº 4 del barrio 25 de Mayo y estuvo orientada a promover los derechos de las mujeres embarazadas y el acompañamiento integral durante el nacimiento.

Hoy 15:15

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, se llevó a cabo una jornada de concientización en el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) Nº 4 del barrio 25 de Mayo, bajo el lema “Parir con voz, parir con orgullo”.

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La actividad se desarrolló a través del Programa Municipal “Cuidado Integral de la Mujer Embarazada” y contó con la participación de profesionales de salud del Centro Integral de Salud Banda (CISB).

Según se informó, el encuentro tuvo como objetivo generar espacios de reflexión, acompañamiento y visibilización sobre la importancia de garantizar nacimientos respetados, priorizando la escucha, la información y la contención hacia las mujeres gestantes y sus familias.

Durante la jornada se abordó la necesidad de promover un modelo de atención centrado en los derechos de la mujer, donde cada persona pueda atravesar el embarazo y el parto de manera segura, acompañada y con decisiones informadas.

El concepto de parto respetado busca reconocer a la mujer como protagonista de su propio proceso de nacimiento, garantizando el respeto por sus tiempos, deseos y necesidades emocionales y físicas, así como también el bienestar del bebé y del entorno familiar.

Desde el municipio destacaron que este tipo de actividades forman parte de las políticas de salud impulsadas por la gestión del intendente Roger Elías Nediani, orientadas al cuidado integral de las mujeres embarazadas.

Asimismo, remarcaron la importancia de fortalecer el acceso a la información y el acompañamiento profesional durante cada etapa del embarazo, promoviendo una atención más humana y cercana.