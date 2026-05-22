Nediani encabezó un operativo integral en Villa Nueva con mejoras urbanas y asistencia social

El municipio de La Banda desarrolló trabajos de infraestructura, servicios médicos y acciones comunitarias para vecinos del barrio. También avanzan gestiones para la regularización dominial de viviendas.

Hoy 15:13

El intendente de La Banda, Roger Elías Nediani, participó este jueves de un nuevo Operativo de Integración Social realizado en el barrio Villa Nueva, donde vecinos accedieron de manera gratuita a distintos servicios, asistencia médica y mejoras urbanas impulsadas por el municipio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención incluyó trabajos de aporte de suelo y base estabilizada, reparación de cordones, reposición de luminarias, reconversión del alumbrado público a tecnología LED y tareas de limpieza integral en diferentes sectores del barrio.

Además, durante la jornada se brindó asistencia médica y odontológica, acompañamiento social para familias del sector y actividades destinadas a niños y niñas, entre ellas cortes de cabello y entrega de entradas para funciones del Cine Teatro Municipal Renzi.

Las tareas estuvieron a cargo de distintas áreas dependientes de las secretarías de Gobierno, Obras Públicas y Servicios Públicos, que trabajaron durante varios días para concretar el operativo integral.

Durante el encuentro, Nediani destacó la importancia de mantener presencia territorial en los distintos barrios de la ciudad y aseguró que este tipo de operativos forman parte central de la gestión municipal.

“Estamos permanentemente caminando los barrios y trabajando junto a los vecinos para dar respuestas concretas”, expresó el jefe comunal, quien además remarcó que las mejoras continuarán en Villa Nueva durante los próximos días.

El intendente también señaló que, a lo largo de estos años de gestión, en el barrio se ejecutaron obras de cordón cuneta, cloacas y mejoras de calles, entre otras intervenciones urbanas.

Uno de los anuncios destacados de la jornada estuvo vinculado al trabajo de la Escribanía Municipal para avanzar en la regularización dominial de viviendas del sector.

Según explicó Nediani, se realizan tareas de prescripción y regularización notarial con el objetivo de que las familias puedan acceder a las escrituras de sus propiedades.

“El vecino va a tener su propiedad con nombre y apellido”, sostuvo el intendente al remarcar la importancia de garantizar seguridad jurídica y patrimonio para las familias del barrio.

Finalmente, el jefe comunal agradeció la recepción de los vecinos y adelantó que los operativos integrales continuarán desarrollándose en otros sectores de la ciudad durante las próximas semanas.