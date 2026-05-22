"El Smart City muestra dónde está parado Santiago y también todo su potencial"

El presidente de la Cámara Tecnológica local valoró el evento como una vidriera del potencial provincial, aunque alertó sobre la difícil situación del sector y la necesidad de fortalecer el ecosistema para retener profesionales.

Hoy 13:51

Sebastián Cavadini, presidente de la Cámara Tecnológica de Santiago del Estero, analizó lo que dejó la quinta edición del Smart City y remarcó la importancia del evento para el desarrollo local, en diálogo con Radio Panorama.

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“Participamos desde 2022 y es un evento que es un orgullo que se realice en Santiago. Nuestras empresas deben tener la posibilidad de ser parte de la transformación digital”, expresó.

En ese sentido, subrayó el trabajo conjunto con el ámbito académico: “Se está trabajando mucho en Santiago junto a las universidades en la formación de los chicos. Se busca coordinar con el sector productivo cuáles son los perfiles que se necesitan para conformar una agenda conjunta y conseguir los recursos necesarios para lograr la transformación digital”.

No obstante, advirtió sobre el contexto adverso que atraviesan las empresas del rubro: “Estamos en una retracción importante del sector, en parte por la crisis de las pymes. Nos preocupa que el talento que se forma en Santiago se vaya a otras provincias o al exterior”.

En esa línea, consideró clave fortalecer el ecosistema local: “Es una responsabilidad de las empresas y de todo el entramado productivo lograr que el valor agregado que generan los jóvenes se quede en la provincia”.

Cavadini también destacó que el concepto de ciudad inteligente trasciende lo tecnológico: “Una ciudad inteligente es también un lugar donde la logística funciona mejor, donde hay soluciones que se pueden dar desde el sector privado”.

Además, valoró el Smart City como una instancia estratégica: “Siempre es una oportunidad para mostrar dónde está parado Santiago, qué es lo que se viene y la potencialidad de la provincia”.

Por otro lado, resaltó la creación del Consejo Económico y Social como un espacio de articulación: “Es una oportunidad muy buena. El Ejecutivo convocó a empresarios, educadores y otros actores para trabajar en una mesa de coordinación con pensamiento estratégico, que permita delinear políticas para ser más productivos, exportar más y generar más oportunidades para los jóvenes”.

Finalmente, hizo hincapié en los desafíos pendientes para profundizar la transformación digital: “La tecnología es transversal y atraviesa todas las áreas. Hoy la conectividad prácticamente no es un problema, porque casi todas las escuelas están conectadas. Sin embargo, todavía hay resistencias culturales al cambio. Tenemos que mejorar la comunicación y lograr que las implementaciones sean más rápidas, para que la adaptación deje de ser un obstáculo y se convierta en una solución”.