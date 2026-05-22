“Boca contra todos”: aparecieron pasacalles en La Bombonera tras el polémico empate ante Cruzeiro

El clima en Boca sigue caliente después del empate 1-1 ante Cruzeiro por la Copa Libertadores. Este viernes, cuando el plantel retomó los entrenamientos tras el día libre, aparecieron pasacalles con la leyenda “Boca contra todos” en los accesos al predio de Ezeiza y en distintos puntos cercanos a la Bombonera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los mensajes no tenían firma ni responsable visible, pero llegaron en un momento muy particular: apenas horas después de un partido marcado por fuertes reclamos contra el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

La frase reflejó el sentimiento que quedó instalado dentro y fuera del club tras una noche cargada de polémicas. En Boca consideran que varias decisiones arbitrales incidieron directamente en el resultado, especialmente por las jugadas con manos que generaron protestas durante y después del encuentro.

Tras el empate, Leandro Paredes reclamó en el campo de juego, Miguel Merentiel también se expresó en redes sociales y el entrenador Claudio Úbeda hizo referencia al arbitraje en varias respuestas durante la conferencia posterior al partido.

Si bien desde la dirigencia no hubo una declaración pública fuerte, la postura interna parece apuntar a acompañar el malestar sin profundizar el conflicto. La idea puertas adentro es bajar la tensión y enfocar todas las energías en el próximo objetivo.

Boca se jugará la clasificación a los octavos de final el jueves 28 de mayo, cuando enfrente a Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos. El Xeneize necesita ganar para avanzar en la Copa Libertadores y evitar caer a la Sudamericana.

El antecedente ante el conjunto chileno alimenta el optimismo: Boca ya le ganó en la primera fecha del grupo, en un resultado que ahora toma mayor valor de cara a la definición.

En ese contexto, los pasacalles funcionaron como un mensaje claro de respaldo y bronca: “Boca contra todos”. Ahora, la respuesta deberá llegar dentro de la cancha.