La apuesta de Coudet en el once de River para la final ante Belgrano

El Chacho piensa en un juvenil como titular ante la baja del lesionado Aníbal Moreno.

Hoy 14:29

Eduardo Coudet empieza a definir el equipo de River para la final del Torneo Apertura ante Belgrano y todo indica que apostará por Lucas Silva en el mediocampo.

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El juvenil de 19 años se perfila como titular para el duelo decisivo del próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, donde el Millonario buscará quedarse con el título.

La decisión comenzó a tomar fuerza tras el partido ante Bragantino por la Copa Sudamericana. Silva quedó entre los suplentes y apenas sumó unos minutos, una señal de que el cuerpo técnico lo preservó pensando en la final frente al Pirata.

El mediocampista aparece como principal candidato para reemplazar a Aníbal Moreno, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Aunque el volante titular tiene la intención de arriesgar, en River no quieren exponerlo y Coudet trabaja en alternativas para disimular su ausencia.

Desde el momento en que Moreno pidió el cambio ante Rosario Central, la duda pasó por dos caminos: retrasar a Fausto Vera como mediocampista central o apostar por un jugador de características más similares. Por ahora, gana la segunda opción.

Silva, que debutó bajo la conducción de Coudet y todavía no tiene contrato profesional, le permite al entrenador mantener el esquema y la idea de juego. En Núñez aseguran que las negociaciones por su vínculo están encaminadas.

La otra alternativa, que corre con menos chances, es que Vera se retrase a la posición de volante central y que en su lugar ingrese Maximiliano Meza o Giuliano Galoppo. Esa variante le daría más experiencia al equipo y un iniciador más confiable, aunque también modificaría el rol de Vera, hoy clave en el manejo de los tiempos y las presiones.

River llega a la final con varias bajas importantes. Además de Aníbal Moreno, no estarán Gonzalo Montiel, con un desgarro, ni Sebastián Driussi, también afectado por un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

A ellos se suma Matías Viña, descartado por un desgarro, mientras que Marcos Acuña llega al límite desde lo físico. Con ese panorama, Coudet deberá ajustar piezas para armar un equipo competitivo en una de las citas más importantes del semestre.