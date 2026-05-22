El FMI respaldó el plan económico de Milei, pero pidió avanzar con reformas tributaria y previsional

Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo con Argentina, el organismo destacó el ajuste fiscal realizado por el Gobierno y proyectó crecimiento económico para 2026.

Hoy 21:00

Tras anunciar la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el informe técnico sobre la economía argentina destaca el programa económico del gobierno de Javier Milei, pero advierte sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación.

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Para 2026, el organismo estima que la economía mostrará una expansión del 3,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), acompañada por una tasa de desempleo de 7,2%, una inflación anual del 25% y un saldo fiscal primario positivo equivalente al 1,4% del producto.

Según el informe del organismo, el ajuste fiscal realizado en el primer mes de gestión “fue excepcionalmente grande en comparación internacional” y resultó central para restablecer la estabilidad y la credibilidad de la política económica.

El FMI señala que la desinflación avanzó más rápido que en episodios anteriores, inicialmente apoyada en un ancla cambiaria bajo un régimen de crawling peg, lo que ayudó a anclar expectativas en la fase temprana del programa. De acuerdo al reporte, “esta desinflación acelerada tuvo lugar en un contexto de corrección de desalineamientos de precios relativos, eliminación de controles de precios y flexibilización de restricciones comerciales y sobre tasas de interés”.

A diferencia de otros procesos de estabilización como el Plan Bonex de 1990 o la pesificación asimétrica de 2001-2002, el informe destaca que “los contratos y obligaciones de deuda se han respetado en su totalidad, y se tomaron medidas explícitas para alentar la repatriación de activos a través de la amnistía fiscal de 2024”. La mayor confianza y las reformas desregulatorias impulsaron una rápida recuperación de la actividad económica y la demanda, según el análisis de la institución.

El documento del Fondo también advierte que, “como otros planes, el de Argentina se ha ido ajustando a medida que evolucionan las condiciones y restricciones”. Frente a la caída de reservas, la apreciación del tipo de cambio real y la incertidumbre interna y externa, tras la aprobación de un nuevo programa con el Fondo en abril de 2025, el Banco Central permitió mayor flexibilidad del tipo de cambio mediante una banda cambiaria y eliminó la mayoría de las restricciones y controles vigentes, abandonando la dependencia previa de la represión financiera.

En ese contexto, el organismo remarca que, pese a la implementación inicial fluida del nuevo marco monetario y cambiario, “surgieron presiones externas antes de las elecciones de medio término, ya que la incertidumbre política llevó a un colapso de la demanda de pesos y las reservas cayeron a niveles peligrosamente bajos”. En respuesta, se amplió la flexibilidad cambiaria y se instauró un programa de compra de reservas, con énfasis en la estabilidad externa.

El reporte advierte que “la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de dinero han quedado rezagadas en comparación con otros programas de estabilización, reflejando en parte una mayor incertidumbre política durante 2025”. Ajustes recientes en el régimen monetario y cambiario, junto con compras constantes de divisas, están comenzando a revertir esas tendencias, pero el FMI subraya que será necesario sostener la implementación.

Con la inflación aún en niveles de dos dígitos, el Fondo alerta que el desafío para la economía argentina radica en “equilibrar los objetivos de desinflación, acumulación de reservas y recuperación económica”, lo que demanda adoptar marcos de política más aptos para un entorno de menor inflación.

Desafíos de la reforma fiscal en Argentina

En otro tramo, el análisis señala que el sistema tributario argentino “sigue siendo complejo, altamente distorsivo e inestable, lo que repercute negativamente sobre el crecimiento y la competitividad”. El informe subraya que la fragmentación entre Nación y provincias genera superposiciones, baja recaudación y dificultades para controlar el cumplimiento fiscal, mientras la proliferación de regímenes especiales alimenta la inequidad.

Otro problema destacado es la dispersión de competencias entre niveles de gobierno y la fuerte dependencia provincial de Ingresos Brutos, un impuesto considerado especialmente distorsivo en la región. El Staff del organismo sostiene: “Una reforma tributaria integral debe equilibrar consideraciones de equidad y eficiencia, al tiempo que fortalezca la ancla fiscal”.

A pesar de que desde 2024 se implementaron modificaciones para reducir cargas sobre el patrimonio y ampliar el impuesto a las ganancias, el reporte del FMI remarca: “Es necesaria una reforma más profunda” para resolver problemas estructurales y hacer frente a la alta informalidad.

Reforma previsional

En tanto, la entidad liderada por Kristalina Georgieva solicitó que el Gobierno aplique una reforma previsional integral para “fortalecer los incentivos para aportar, mejorar la equidad entre los trabajadores y reforzar la sostenibilidad de largo plazo del sistema, incluso alineando mejor la tasa interna de retorno del sistema con su tasa natural de retorno”.

A propósito de las modificaciones, el FMI propuso cinco puntos para cambiar el sistema previsional: